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Maske zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman kalkacak?

Maske zorunluluğunun kalkmasına ilişkin kararın ne zaman duyurulacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Maske zorunluluğunun kalkıp kalmayacağı sorgulanan konulardan. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan maske zorunluluğu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama yapıldı. Peki, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maske zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman kalkacak?
maske zorunluluğu

Bilim Kurulu Toplantısında alınacak kararlar Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde yeni dönemi başlatacak. Maskelerin kaldırılmasına ilişkin son karar Bilim Kurulu Toplantısı'nda değerlendirilecek.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık bakanı fahrettin koca, bazı avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin, "gelecek hafta düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" dedi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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