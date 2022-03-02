Kapalı alanda maske zorunluluğu var mı?

Maske yasağı kaldırıldı mı, sorusu 2 Mart itibarıyla gündeme geldi. Sağlık Bakanı Koca'nın maske yasağı için Bilim Kurulu Toplantısı'nı işaret etmesinin ardından maske yasağı ile ilgili son dakika açıklamalarına gözler çevrildi. Kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararları duyuran Bakan Koca açıklamasında, "Bundan sonra artık açık alanda maske yok," dedi

MASKE ZORUNLULUĞU TAMAMEN KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı yerlerde de havalandırma iyiyse maske şartı kalktı." dedi. Buna göre maske zorunluluğu belli ölçüde kalkmış oldu.

'MASKELERİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMIYORUZ'

Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz.

REKLAM

Özellikle büyüklerimiz, kronik hastalığı olanlarla bir arada iken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır.

Kısaca bazı grafikleri paylaşmak istiyorum. Son 1 ayda vefat eden vatandaşlarımızın yalnızca yüzde 8'inin hiç bir ek hastalığı yok. Yani vefat vatandaşlarımızın yüzde 92'sinin Covid dışında ek bir hastalığı olduğunu ifade eden önemli grafik.

Burada vefatların yüzde 92.2'sinin en az iki tanıyla vefat ettiği görülüyor. Yani Covid dışında en az bir hastalığı olan yüzde 92.2.

Sadece Covid tanısı alan yüzde 7.8. Hiç ek hastalığı olmayanların yaş ortalaması 63. Ek hastalığı olmayan vatandaşlarımızın da yaş ortalaması yine gençler olmadığını, ağırlıklı olarak 60'ın üzerinde ortalamasının 63 olduğunu görüyoruz.

REKLAM

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 2 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

ÖZGÜN 2 Mart Koronavirüs Bilim Kurulu Kararları: Maske, HES kodu, karantina süresi, test zorunluluğu

ÖZGÜN 4. doz aşı olacak mı: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıkladı!