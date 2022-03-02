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Kapalı alanda maske zorunluluğu var mı?

Maske zorunluluğu kararında değişikliğe gidildi. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 2 Mart tarihinde gerçekleşen toplantısında yeni dönemde uygulanacak kararlar duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "maske zorunluluğu kalktı mı" sorusuna da yanıt vermiş oldu. Peki, yeni dönemde maske zorunluluğuna ilişkin ne değişti? Maskeler açık alanda mı kapalı alanda mı zorunlu? Açık alanda maske kullanılacak mı? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maske zorunluluğu nerelerde kaldırıldı?
MASKE

Maske yasağı kaldırıldı mı, sorusu 2 Mart itibarıyla gündeme geldi. Sağlık Bakanı Koca'nın maske yasağı için Bilim Kurulu Toplantısı'nı işaret etmesinin ardından maske yasağı ile ilgili son dakika açıklamalarına gözler çevrildi. Kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararları duyuran Bakan Koca açıklamasında, "Bundan sonra artık açık alanda maske yok," dedi

MASKE ZORUNLULUĞU TAMAMEN KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı yerlerde de havalandırma iyiyse maske şartı kalktı." dedi. Buna göre maske zorunluluğu belli ölçüde kalkmış oldu.

'MASKELERİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMIYORUZ'

Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz.

Özellikle büyüklerimiz, kronik hastalığı olanlarla bir arada iken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır.

Kısaca bazı grafikleri paylaşmak istiyorum. Son 1 ayda vefat eden vatandaşlarımızın yalnızca yüzde 8'inin hiç bir ek hastalığı yok. Yani vefat vatandaşlarımızın yüzde 92'sinin Covid dışında ek bir hastalığı olduğunu ifade eden önemli grafik.

Burada vefatların yüzde 92.2'sinin en az iki tanıyla vefat ettiği görülüyor. Yani Covid dışında en az bir hastalığı olan yüzde 92.2.

Sadece Covid tanısı alan yüzde 7.8. Hiç ek hastalığı olmayanların yaş ortalaması 63. Ek hastalığı olmayan vatandaşlarımızın da yaş ortalaması yine gençler olmadığını, ağırlıklı olarak 60'ın üzerinde ortalamasının 63 olduğunu görüyoruz.

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