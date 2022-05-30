Özgün Mavi Marmara saldırısının yıldönümünde yürüyüş düzenlenecek
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Mavi Marmara saldırısının yıldönümünde yürüyüş düzenlenecek

Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisi'ne yapılan saldırının 12. yıldönümünde “Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” sloganıyla yürüyüş düzenlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mavi Marmara saldırısının yıldönümünde yürüyüş düzenlenecek
Mavi Marmara saldırısının yıldönümünde yürüyüş düzenlenecek.

İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 12. yılında Genç İHH ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından yürüyüş gerçekleştirilecek.

“Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” sloganıyla gerçekleştirilecek yürüyüş, Fatih Camii’nden başlayacak ve Edirnekapı Şehitliğinde son bulacak.

Filistin gönüllüleri yürüyüşle, bir kez daha tüm dünyaya İsrail zulmünü haykıracak.

Yürüyüşün sonunda ise İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım katılımcılara hitap edecek.

31 Mayıs Salı günü düzenlenecek olan yürüyüşe katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

“Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” Yürüyüşü

Tarih: 31 Mayıs 2022 Salı

Saat: 18:30

Yer: Fatih Cami Avlusu

İrtibat: Burak Battal – 0551 696 34 69

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