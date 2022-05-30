​Mavi Marmara saldırısının yıldönümünde yürüyüş düzenlenecek

İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 12. yılında Genç İHH ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından yürüyüş gerçekleştirilecek.

“Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” sloganıyla gerçekleştirilecek yürüyüş, Fatih Camii’nden başlayacak ve Edirnekapı Şehitliğinde son bulacak.

Filistin gönüllüleri yürüyüşle, bir kez daha tüm dünyaya İsrail zulmünü haykıracak.

Yürüyüşün sonunda ise İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım katılımcılara hitap edecek.

31 Mayıs Salı günü düzenlenecek olan yürüyüşe katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

“Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” Yürüyüşü

Tarih: 31 Mayıs 2022 Salı

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Saat: 18:30

Yer: Fatih Cami Avlusu

İrtibat: Burak Battal – 0551 696 34 69