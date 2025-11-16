Öğretmen adaylarının merakla beklediği 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre, öğretmen atamaları 24 Kasım’da yapılacak. Peki 15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlayacak?

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ BAŞVURU TAKVİMİ

MEB’in duyurduğu resmi takvime göre sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları 17 Kasım 2025’te başlayacak.

Adaylar tercih ekranına 21 Kasım 2025 saat 23.59’a kadar erişebilecek. Tercih işlemleri yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercih oluşturabilecek. Herhangi bir ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğünde onay süreci bulunmuyor. Adaylar dilerse tercih dışı yerleştirme seçeneğini işaretleyerek boş kalan kontenjanlara bilgisayar kurasıyla dahil olabilecek.

Atamalar, adayların sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik sistem üzerinden belirlenecek. Başarı puanı; KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’sinin toplamıyla hesaplanacak. Eşitlik durumunda sırasıyla KPSS puanı, mezuniyet tarihi ve yaş kriteri dikkate alınacak. Tüm koşullar eşitse bilgisayar kurası uygulanacak.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI VE GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 24 Kasım 2025 tarihinde ilan edilecek. Ataması kesinleşen öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak.







