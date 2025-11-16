Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen istihdamı ve atama politikalarına ilişkin kapsamlı verileri kamuoyuyla paylaştı. Resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 34 bin 564’e ulaştı.





Mevcut kadronun genç ve dinamik yapısının, eğitim hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Öğretmenlerin yaş ortalamasının 40’ın altında olması, uzun yıllar sistemde kalacak güçlü bir kadroya işaret ediyor.

2003–2025 arasında 836 bin 351 öğretmen atandı

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan eğitim-öğretim sınıfı personel sayısı 1 milyon 34 bin 564 olarak kaydedildi. 24 Kasım 2025’te yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile toplam sayı 1 milyon 49 bin 564 öğretmene ulaşacak.





2003–2025 yılları arasında toplam 836 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirilirken, bu rakam mevcut öğretmen kadrosunun %80,84’üne karşılık geliyor. Bu veriler, öğretmen istihdamında son 20 yılda sistemli bir büyümeye işaret ediyor.

Öğretmen kadrosu gençleşiyor

Öğretmenlerin yaş ortalamasının 40’ın altında olması, mevcut kadronun önümüzdeki en az 25 yıl daha aktif görevde kalacağını gösteriyor. Bu durum, eğitim sisteminin uzun vadede istikrarını artıran önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

24 Kasımda en çok atama yapılacak 5 branş belli oldu

2025 atama planlamasında en fazla kontenjan ayrılan branşlar şöyle sıralandı:

• Sınıf öğretmenliği: 4.378

• Özel eğitim: 3.087

• Din kültürü ve ahlak bilgisi: 1.802

• Okul öncesi: 1.321

• İngilizce: 757





Bu dağılım, özellikle özel eğitim ve temel eğitim alanlarında artan ihtiyaçlara göre şekillendirildi.

FETÖ süreci atama dengesini etkiledi

Millî Eğitim Bakanlığı’nın istihdam politikasında öğretmen arz-talep dengesini etkileyen olağanüstü süreçlerden biri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen FETÖ soruşturmaları oldu. Bu süreç, Bakanlığın personel planlamasını yeniden şekillendiren kritik bir etken olarak öne çıktı.





Bakanlık bünyesinde toplam 34.795 personel Kanun Hükmünde Kararnameler ve OHAL Komisyonu kararlarıyla ihraç edildi. İhraç edilenlerden 7.063 kişi çeşitli kararlarla görevine iade edilirken, net ihraç sayısı 27.732 olarak kayıtlara geçti.





Yaşanan olağanüstü süreçlere rağmen eğitimin kesintisiz sürdürülmesi, öğretmen açıklarının telafisi için yapılan planlamaların rasyonelliği ve toplumsal güvenliğin öncelenmesi; Bakanlığın kurumsal kapasitesinin ve kriz yönetimi kabiliyetinin önemli bir göstergesi olarak öne çıktı.

KPSS verileri yanlış algıları gideriyor

2024 KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna 466 bin 910 aday katıldı; 50 puan ve üzeri alanların sayısı ise 456 bin 285 oldu. Ancak Bakanlık, bu adayların tamamının öğretmen adayı olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını vurguluyor. Zira öğretmenlik atama alanlarına kaynaklık eden birçok bölümün tek istihdam alanı öğretmenlik değil. Bu nedenle tüm KPSS adaylarının “ataması yapılmayan öğretmen” algısıyla anılması, manipülatif bir değerlendirme olarak öne çıkıyor.

Bakanlığın Yaklaşımı: Planlı, Şeffaf ve Sürdürülebilir İstihdam

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen istihdam politikasının merkezinde denge, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkeleri bulunuyor. Eğitimde sürdürülebilir istihdamı hedefleyen bu yaklaşım; veri analizine dayalı ihtiyaç belirleme, alan bazlı projeksiyon çalışmaları ve kontenjan planlamalarıyla destekleniyor.





Yetkililer, planlamalara esas olan projeksiyon çalışmaların ilgili diğer kurumlarla da paylaşıldığını ifade ederken, Millî Eğitim Bakanlığının personel istihdam politikalarının kamuoyuyla doğru ve açık biçimde paylaşılmasının istihdama sürecine duyulan güveni artıracağını belirtiyor.







