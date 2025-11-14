Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
ÖSYM duyurdu: 2026 yılı sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu: 2026 yılı sınav takvimi belli oldu

09:5014/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adaylar 2026 sınav takvimine ÖSYM'nin web sayfası üzerinden ulaşabilecek.
Adaylar 2026 sınav takvimine ÖSYM'nin web sayfası üzerinden ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 20-21 Haziran 2026’da yapılacağını duyurdu.

ÖSYM 2026 yılı sınav takvimini açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

ÖSYM 2026 sınav takvimi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da,

Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da,

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ)1 Mart’ta,

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de,

KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de,

KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de,

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.

ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne
adresinden ulaşılabiliyor.


#ÖSYM
#sınav
#KPSS
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS ÖABT ne zaman? Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 2026 sınav takvimi