Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 20-21 Haziran 2026’da yapılacağını duyurdu.
ÖSYM 2026 yılı sınav takvimini açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
ÖSYM 2026 sınav takvimi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da,
Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da,
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ)1 Mart’ta,
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de,
KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de,
KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de,
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.