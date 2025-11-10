Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli sahada hayat buluyor: Yeni Maarif Modeli’nin materyalleri ve Cumartesi Atölyeleri öğretmenlerle buluştu

Programa, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, eğitim yöneticileri, alan uzmanları ve farklı branşlardan çok sayıda öğretmen katıldı.





Atölyelerde öğretmenler, yeni modelin felsefesini yansıtan materyalleri birebir deneyimledi; sınıf içi uygulamalar ve öğrenme yöntemleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

“Her öğretmen öncü bir rehber, her sınıf bir atölyedir”

Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin yeni bir eğitim paradigması olduğunu vurguladı:

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, kökleri medeniyetimize dayanan bir eğitim anlayışının sahadaki karşılığıdır. Bu modelle, öğrencilerimizi değer, estetik, erdemli ve yetkin olma bilinciyle yetiştirmeyi hedefliyoruz.





Bugün burada tanıttığımız materyaller, öğretmenlerimizin bu vizyonu sınıf ortamında yaşatabilmeleri için geliştirildi.





İstanbul, her zaman olduğu gibi bu değişimin öncüsü olacak. Her öğretmenimiz öncü bir rehber, her sınıfımız bir öğrenme atölyesidir.”





Yentür, öğretmenlerin gönül emeğiyle yükselen eğitim hareketinin Türkiye Yüzyılı’nın ruhunu sahaya taşıyacağını belirterek, “Eğitimin kalbi, öğretmenlerin ürettiği yenilikte atıyor” dedi.

Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür.

Modelin ruhu, köklerden geleceğe uzanan bir anlayış

Cumartesi Atölyeleri, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyen, yenilikçi materyalleri tanıtan ve uygulamalı öğrenme deneyimleri sunan özel bir platform olarak dikkat çekiyor.





Yeni modelin ders içerikleri; Türk-İslâm düşüncesinden, kültürel mirastan ve pedagojiden beslenen bir yapı üzerine kurulu.





Program kapsamında tanıtılan materyaller; disiplinler arası bağlantıları güçlendiren, öğrencilerin sorgulama, üretme ve değer inşası becerilerini geliştirmeyi hedefleyen modüller içeriyor.

Atölyelerde yeni öğrenme kültürü

Öğretmenler, farklı branşlara yönelik geliştirilen TYMM materyalleriyle, öğrencilerin etkileşimli öğrenme ortamlarında aktif rol alabilecekleri yeni yöntemleri deneyimledi.





Katılımcılar, modelin özellikle “yaşamla bağlantılı öğrenme” yaklaşımı sayesinde, öğrencilerin derin öğrenme ve anlam kurma becerilerini güçlendireceğini ifade etti.





Program, öğretmenlerin öneri ve katkılarını paylaşmasının ardından, atölye alanlarında yapılan uygulama gezisiyle sona erdi.

Yeni modelin öncü kenti İstanbul

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin il genelinde en yaygın ve etkili biçimde uygulanabilmesi amacıyla Cumartesi Atölyeleri, öğretmen akademileri ve saha destek programlarını yıl boyunca sürdürecek.





Amaç, Türkiye’nin eğitim yolculuğunda İstanbul’u model geliştiren, deneyim üreten ve dönüşümü yöneten şehir konumunda güçlendirmek.





Yentür’ün ifadesiyle: