15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Sözleşmeli Öğretmen ataması başvuru tarihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre başvurular Kasım ayında başlayacak ve yine aynı ay içinde sonuçlanacak. Adaylar şimdi “MEB öğretmen atama başvurusu ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi gün açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.