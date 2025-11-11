15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Sözleşmeli Öğretmen ataması başvuru tarihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları için beklenen kılavuzu yayımladı. Kasım ayında alınacak başvuruların aynı ay içinde sonuçlanacağı bildirildi. Öğretmen adayları, başvuru tarihleri, şartları ve sonuç takvimiyle ilgili detayları araştırmaya başladı.
Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre başvurular Kasım ayında başlayacak ve yine aynı ay içinde sonuçlanacak. Adaylar şimdi “MEB öğretmen atama başvurusu ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi gün açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Sözleşmeli öğretmen başvuruları 17 Kasım 2025 Pazartesi başlayacak, 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 16.00'da sona erecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli öğretmen başvuruları e Devlet üzerinden alınacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü'nde açıklanacak.
GÖREVE NE ZAMAN BAŞLANACAK?
7315 Sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlanacak.