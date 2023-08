İOKBS bursu, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce öğrenciye fayda sağlamaktadır. Burs, öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmakta ve onların geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olmaktadır. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınav, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yöneliktir. Sınavın amacı, maddi durumu yetersiz öğrencilere burs imkanı sağlamaktır.

4. soruda yer alan (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kontenjanların; dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %50’lik kontenjana ilave edilir.

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; (a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e, (b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, (c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere, (ç) %30’u “6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Öğrenciler”e, (d) %50’si (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.