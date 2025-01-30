Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi’ne başvuru tarihi belli oldu. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi'nin davetlileri arasında öğretmenlerin yanı sıra paydaş kurumların temsilcileri, yazarlar, akademisyenler ve araştırmacılar da yer alacak. Peki, MEB 2025 Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi’ne başvurular ne zaman başlayacak?

MEB Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi başvurusu ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca, çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenlere yönelik "Bir Öykü, Bin Düş" temasıyla Ankara'da 12-13 Mayıs'ta düzenlenecek "Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi" için başvurular, 10 Şubat'tan itibaren alınacak. Kongreye bildiri ya da poster sunumla katılmak isteyen öğretmenler için başvuru kılavuzu, "cocukedebiyatikongresi.eba.gov.tr" adresinde yayımlandı. Katılımcılara sertifika verilecek.

Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi’nde neler yapılacak?

Kongrede çocuk edebiyatının eğitimdeki yeri, öğretmen yazarların çocuk edebiyatına etkisi, paydaşlar arasında iş birliğinin artırılması, çocukların çocuk edebiyatı eserleriyle tanışması ve edebî zevklerini geliştirme süreçleri gibi konular ele alınacak.

Kongrede, "Kültürel Mirasın Aktarımında Çocuk Edebiyatı", "Çocuk Edebiyatında Dil Zenginliği", "Çocuk Edebiyatı Yoluyla Erdemlerin Kazanılması", "Edebiyatın Çocuğun Gelişimine Etkisi", "Çocuk Edebiyatının Aile ve Topluma Etkisi", "Dijitalleşmenin Çocuk Edebiyatına Etkisi" ve "Çocuk Edebiyatında Estetik" olmak üzere yedi konu başlığı altında bildiriler sunulacak.

Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi’nde hangi atölye çalışması olacak?

Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi'nde ayrıca "Çocuk Edebiyatında Mekân, Zaman, Kahraman ve Olay Örgüsü", "Çocuk Edebiyatı ve İllüstrasyon", "Çocuk Edebiyatında Drama ve Oyun", "Gölge Oyunları", "Eleştirel Okuma", "Yaratıcı Yazarlık", "Dil ve Üslup", "Masal Anlatıcılığı", "Sesli Okuma (Canlandırma Yaparak Okuma)", "Dijital Araçlarla Hikâye Oluşturulması", "Geleneksel Çocuk Oyunlarındaki Edebî Ögeler (Tekerlemeler, Sayışmacalar vb.)" başlıklarında da atölye çalışmaları düzenlenecek.

Kongre kapsamında, "Türkiye'de Çocuk Edebiyatının Tarihsel Gelişimi", "Dijitalleşme Çağında Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürünün Edinimi", "Eğitim Süreçlerinde Çocuk Edebiyatından Faydalanılması", "Çocuk Edebiyatı Derlemeleri", "Çocuk Edebiyatı Beyaz Perde Etkileşimi", "Çocuk Edebiyatında İyi Uygulama Örnekleri" ve "Çocuk Yazarlar" başlıklarında paneller düzenlenecek.

Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi başvurusu ne zaman başlayacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin iş birliğiyle düzenlenen kongreye başvurular, 10 Şubat-7 Mart'ta alınacak. Başvuru sonuçları ise 18 Nisan'da duyurulacak.







