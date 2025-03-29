MEB LGS BAŞVURU EKRANI: LGS başvuruları ne zaman başlayacak, uzatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru takviminde değişiklik yaptı. 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasında kamu çalışanlarına idari izin verilmesi nedeniyle LGS başvuru süresi uzatıldı. MEB, öğrenci mağduriyetlerini önlemek amacıyla başvuru süresini güncelleyerek ek süre tanıdı. Başvurular, e-Okul sistemi üzerinden alınmaya devam edecek. Güncellenen takvim ve sınav sürecine ilişkin detaylı bilgiler, MEB’in resmi internet sitesinde yayımlanacak.

LGS BAŞVURULARI UZATILDI

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025'te 8. sınıf öğrencileri için düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvurularının süresini 16 Nisan'a kadar uzattı.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

BAŞVURU ONAY SÜRESİ NE ZAMAN BİTECEK?

2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda, LGS kapsamındaki merkezî sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 açıklanmıştı.

Ancak 2 - 4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi, 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca, okul müdürlüklerinin onay işlemleri için son tarih de güncellendi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak belirlenen onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Katılımın isteğe bağlı olduğu sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edecek. Başvurular, 14 Nisan 2025 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.