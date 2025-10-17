Yeni Şafak
MEB 2026 yılı okul pansiyon ücretleri belli oldu

14:2817/10/2025, Cuma
Okul pansiyon ücretleri
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda pansiyon ücretleri açıklandı. 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 50 bin liraya yükselecek. İşte 2026 yılı için geçerli olacak pansiyon ücretlerinin detayları.

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında ne kadar olacağı belli oldu. Peki MEB 2026 yılı okul pansiyon ücretleri ne kadar oldu?

2026 MEB'E BAĞLI PANSİYON ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

AA muhabirinin 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 50 bin liraya yükselecek.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 55 bin liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 65 bin lira olacak.

