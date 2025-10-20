MEB TATİL TAKVİMİ 2025: Kasım ara tatili ne zaman, okullar ne zaman açılacak?

Yeni eğitim öğretim yılı tempolu şekilde devam ederken, milyonlarca öğrenci ve veli şimdiden Kasım ara tatilinin tarihini araştırıyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre, ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Bu dönemde öğrenciler hem dinlenme hem de sosyal etkinliklere katılma fırsatı bulacak. Peki, ara tatile kaç gün kaldı, kaç gün sürecek? İşte, 2025–2026 MEB takvimine göre ara tatil, sömestir ve yaz tatili tarihleri…