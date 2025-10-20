MEB TATİL TAKVİMİ 2025: Kasım ara tatili ne zaman, okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda ilk ara tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler ve veliler, Kasım ayında yapılacak ara tatil öncesi “Okullar ne zaman tatile girecek, ara tatil kaç gün sürecek?” sorularına yanıt arıyor. Eylül ayında başlayan yeni eğitim döneminde öğrenciler, Kasım ara tatiliyle kısa bir dinlenme fırsatı bulacak. İşte MEB ara tatil, 15 tatil ve yaz tatili tarihleri ile 2026 okul takvimi…
Yeni eğitim öğretim yılı tempolu şekilde devam ederken, milyonlarca öğrenci ve veli şimdiden Kasım ara tatilinin tarihini araştırıyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre, ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Bu dönemde öğrenciler hem dinlenme hem de sosyal etkinliklere katılma fırsatı bulacak. Peki, ara tatile kaç gün kaldı, kaç gün sürecek? İşte, 2025–2026 MEB takvimine göre ara tatil, sömestir ve yaz tatili tarihleri…
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2025-2026 Kasım ara tatili 7 Kasım Cuma günü ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Okullar 17 Kasım Pazartesi günü açılacak.
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK? 15 TATİL NE ZAMAN?
1. Dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin alınması ile sona erecek.
2. Dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.
2. ARA TATİL NE ZAMAN?
Bu yıl 2. ara tatil Mart ayında uygulanacak. 13 Mart 2026 Cuma günü ders bitimiyle başlayacak olan ara tatil 23 Mart Pazartesi okulların açılmasıyla sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 Eğitim öğretim yılı 26 Haziran'da sona erecek.
2026-2027 DÖNEMİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 okulların açılma tarihi henüz MEB takviminde netleşmedi. Fakat okulların eylül ayında açılması bekleniyor.