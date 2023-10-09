MEB giriş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesine ve uygulamalarına giriş yapmanızı sağlayan bir sistemdir. MEB giriş ile, öğrenci, öğretmen, veli, personel ve diğer kullanıcılar, MEB tarafından sunulan hizmetlere erişebilirler. MEB giriş ile LGS sınavı başta olmak üzere Bursluluk sınav başvurusu, sınav giriş belgesi ile sınav sonuçları sorgulama yapılmakta.