MEB giriş için, T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, e-Devlet'ten şifre oluşturabilirsiniz.

MEB giriş nasıl yapılır?

MEB giriş ile yapabileceğiniz işlemler şunlardır:

E-Okul sistemi üzerinden öğrenci bilgilerine erişme

EBA sistemi üzerinden eğitim içeriklerine erişme

MEB e-Spor sistemi üzerinden e-spor turnuvalarına katılma

MEB e-Devlet uygulamaları üzerinden çeşitli hizmetlere erişim sağlama

MEB giriş yapmak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

MEB'in internet sitesine veya uygulamalarından birine gidin.

"Giriş" butonuna tıklayın.

T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.

"Giriş" butonuna tıklayın.

MEB giriş ile ilgili daha fazla bilgi için, MEB'in internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

MEB giriş ekranı

MEB giriş ekranı, aşağıdaki gibidir:

Ekrandaki "Giriş" butonuna tıklayarak, MEB giriş yapabilirsiniz.

MEB giriş şifresini unuttum

MEB giriş şifresini unutmanız durumunda, e-Devlet'ten şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Bunun için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

e-Devle t'e giriş yapın.

" Şifremi Unuttum " butonuna tıklayın.

T.C. kimlik numaranızı ve cep telefonu numaranızı girin.

" Gönder " butonuna tıklayın.

E-Devlet, cep telefonu numaranıza bir şifre sıfırlama kodu gönderecektir. Bu kodu kullanarak, e-Devlet şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

MEB'e neden girilmiyor?

MEB giriş yaparken karşılaşabileceğiniz bazı hatalar şunlardır:

"Kullanıcı adı veya şifre hatalı" hatası: T.C. kimlik numaranızı veya e-Devlet şifrenizi yanlış girdiğiniz için bu hata ile karşılaşabilirsiniz. T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi kontrol ederek tekrar giriş yapmayı deneyin.

"Girişinize izin verilmiyor" hatası: MEB giriş yetkiniz olmadığı için bu hata ile karşılaşabilirsiniz. MEB giriş yetkiniz olup olmadığını, MEB'in internet sitesinden kontrol edebilirsiniz.

"Sistemde bir hata oluştu" hatası: MEB sistemlerinde bir hata olduğu için bu hata ile karşılaşabilirsiniz. Daha sonra tekrar giriş yapmayı deneyin.

Sonuç MEB gov tr

MEB gov tr, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi ve uygulamalarına giriş yapmanızı sağlayan bir sistemdir. MEB giriş ile, öğrenci, öğretmen, veli, personel ve diğer kullanıcılar, MEB tarafından sunulan hizmetlere erişebilirler. MEB gov tr, LGS sınav sonuçları, bursluluk sınav başvuruları, sonuçları, tercih işlemlerinin sorgulanıp yaplığı internet platformudur. Sonuçlar, MEB'in internet sitesi üzerinden veya mobil uygulamasından öğrenilebilir. Ayrıca, MEB tarafından SMS ile de sınav sonuçları bildirilmektedir. MEB'in düzenlediği sınav sonuçları sonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılmakta.







