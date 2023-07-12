Memurlardan sonra yaklaşık 15 milyon emekliye de refah payı zammı geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi. Teklife eklenen maddeler ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendi. Buna göre, temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 11,55 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17,55 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19,77 artış sağlandı.

Emekli maaşlarına seyyanen zam var mı?

Emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25'lik zammı yetersiz bulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kök ücretlerin artırılmasını, emeklilere de seyyanen zam verilmesini istemiş ve hükümete çağrıda bulunmuştu.

Devlet Bahçeli’nin emekli maaşlarına zam talebine AK Parti’den yeşil ışık geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışanların özlük haklarının artırılması ve enflasyona ezdirilmemesi konusunda çabalarının olacağını söyledi. Bahçeli'nin çağrısına ilişkin ise "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" şeklinde konuştu.

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

Memur ve emekli maaş zammı Meclis’ten geçti mi?

Memur ve emekliye zam öngören kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Memur ve emekliye zam öngören kanun teklifinin ise bugün Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. Genel Kurul, memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Memurlara zamlı maaş ne zaman yatacak?

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı refah payı eklenerek yüzde 25 olarak belirlendi. Memur ve emekliler zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'dan itibaren alacak.

8 bin seyyanen zam ne zaman verilecek?

Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL'lik bir artış öngörülüyor.

Seyyanen zam bu ay verilecek mi?

TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. Seyyanen zam bir kerelik olmayacak.

Seyyanen zam 15 günlük maaş farkına yansır mı?

Öğretmene verilen eğitim ödeneği birkaç top kağıt anca alabilecektir. Ayrıca yapılan seyyanen zam teklifi 15 Temmuzdan sonra geçerli olursa memurların alacağı 15 günlük maaş farkında seyyanen zam etkili olmayacaktır. Bu haliyle zam kabul edilebilir bir zam değildir.

Seyyanen artış ne demek?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir.

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] (derece 1/4)

Önceki maaş 20.724

Zamlı maaş 32.451

MEMUR- (Üniversite Mezunu) (derece 9/1)

Önceli maaş 12.632

Zamlı maaş 22.938

UZMAN ÖĞRETMEN (derece 1/4)

Önceki maaş 18.246

Zamlı maaş 29.538

ÖĞRETMEN (derece 1/4)

Önceki maaş 15.793

Zamlı maaş 26.654

BAŞKOMİSER (derece 3/1)

Önceki maaş 20.873

Zamlı maaş 32.626

POLİS MEMURU (derece 8/1)

Önceli maaş 18.235

Zamlı maaş 29.525

UZMAN DOKTOR (derece 1/4)

Önceki maaş 39.872

Zamlı maaş 54.959

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) (derece 5/1)

Önceki maaş 15.611

Zamlı maaş 26.440

MÜHENDİS (derece 1/4)

Önceki maaş 21.295

Zamlı maaş 33.122

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) (derece 11/1)

Önceki maaş 13.142

Zamlı maaş 23.538

PROFESÖR (derece 1/4)

Önceki maaş 34.057

Zamlı maaş 48.124

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (derece 7/1)

Önceki maaş 20.139

Zamlı maaş 31.763

VAİZ (derece 1/4)

Önceki maaş 16.615

Zamlı maaş 27.620

AVUKAT (derece 1/4)

Önceki maaş 19.968

Zamlı maaş 31.562







