MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2026: Yeni yılda memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte memura %20, emekliye %14 zam ile güncel maaş hesaplaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığına yükseltmesiyle birlikte, 2026 Ocak ayında yapılacak memur ve emekli maaş zamları netleşmeye başladı. Yeni tahminler, milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12 ile 14 arasında, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,7 ile yüzde 20,5 arasında zam yapılması öngörülüyor. Ayrıca, 2026 yılının ilk yarısında taban maaşlara 1000 TL ek artış uygulanacak.





Merkez Bankası enflasyon tahmini değişti: Memura yüzde 20, emekliye yüzde 14 zam kapıda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Yeni tahminlerle birlikte milyonlarca memur ve emekli için 2026 Ocak maaş zammı oranları yeniden şekillendi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü Enflasyon Raporu’nda 2025 sonu tahmin aralığının %25-29’dan %31-33’e çıkarıldığını açıkladı. Bu artış, 2026’nın başında maaşlara doğrudan yansıyacak.





Enflasyon tahmini arttı: Memur ve emekliler için yeni oranlar

Yeni tahmine göre, 2025 yılı sonunda enflasyon %31-33 aralığında gerçekleşirse, 2026 yılı ilk yarısında memur ve emekli maaşlarına şu oranlarda artış öngörülüyor:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine: %12,28 - %14

Memur ve memur emeklilerine: %18,7 - %20,5

TÜİK verilerine göre Ekim 2025 enflasyonu %2,55 olarak açıklandı. Böylece 6 aylık enflasyon farkı hesaplamalarında tablo netleşmeye başladı.

Memur maaşları için 2026'da yüzde 20 zam

Memur maaşları yılda iki kez artırılıyor. 2026 toplu sözleşmesine göre:

İlk 6 ay için %11 zam + enflasyon farkı, İkinci 6 ay için %7 zam yapılacak. Ayrıca, 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL ek artış eklenecek. Merkez Bankası’nın tahminlerine göre memur maaş zammı senaryoları şöyle:

Enflasyon %31 olursa → %18,7

Enflasyon %32 olursa → %19,61

Enflasyon %33 olursa → %20,50





MEMUR MAAŞLARI - 2026 OCAK TAHMİNİ ZAMLI RAKAMLAR

(Merkez Bankası enflasyon tahminine göre: %18,70 – %19,61 – %20,50)

Şube Müdürü (1/4)

• Mevcut: ₺76.659 →

• %18,70: ₺90.994

• %19,61: ₺91.691

• %20,50: ₺92.374

Memur (9/1)

• Mevcut: ₺52.617 →

• %18,70: ₺62.456

• %19,61: ₺62.935

• %20,50: ₺63.403

Uzman Öğretmen (1/4)

• Mevcut: ₺68.776 →

• %18,70: ₺81.635

• %19,61: ₺82.480

• %20,50: ₺83.315

Öğretmen (1/4)

• Mevcut: ₺61.146 →

• %18,70: ₺72.580

• %19,61: ₺73.136

• %20,50: ₺73.680

Başkomiser (3/1)

• Mevcut: ₺69.446 →

• %18,70: ₺82.438

• %19,61: ₺83.349

• %20,50: ₺84.249

Polis Memuru (8/1)

• Mevcut: ₺68.084 →

• %18,70: ₺80.815

• %19,61: ₺81.435

• %20,50: ₺82.043

Uzman Doktor (1/4)

• Mevcut: ₺86.171 →

• %18,70: ₺102.285

• %19,61: ₺103.073

• %20,50: ₺103.847

Hemşire (5/1)

• Mevcut: ₺61.759 →

• %18,70: ₺73.307

• %19,61: ₺73.859

• %20,50: ₺74.401

Mühendis (1/4)

• Mevcut: ₺77.868 →

• %18,70: ₺92.431

• %19,61: ₺93.139

• %20,50: ₺93.835

Teknisyen (11/1)

• Mevcut: ₺54.547 →

• %18,70: ₺64.747

• %19,61: ₺65.263

• %20,50: ₺65.769

Profesör (1/4)

• Mevcut: ₺103.953 →

• %18,70: ₺123.408

• %19,61: ₺124.358

• %20,50: ₺125.308

Araştırma Görevlisi (7/1)

• Mevcut: ₺73.792 →

• %18,70: ₺87.591

• %19,61: ₺88.287

• %20,50: ₺88.985

Vaiz (1/4)

• Mevcut: ₺63.476 →

• %18,70: ₺75.353

• %19,61: ₺75.916

• %20,50: ₺76.470

Avukat (1/4)

• Mevcut: ₺73.515 →

• %18,70: ₺87.262

• %19,61: ₺87.931

• %20,50: ₺88.585

EMEKLİLER İÇİN OCAKTA YÜZDE 12-14 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Merkez Bankası’nın 2025 sonu tahminine göre;

Yıllık enflasyon %31 olursa: 6 aylık fark %12,28

Yıllık enflasyon %32 olursa: %13,14

Yıllık enflasyon %33 olursa: %14 olacak.

Bu durumda emekli maaşları %12,28 ile %14 arasında artacak.





SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ - 2026 OCAK ZAMLI MAAŞLAR

(Merkez Bankası enflasyon tahminine göre: %12,28 – %13,14 – %14)

16.880,98 TL maaş →

• %12,28 zam: 18.953,96 TL

• %13,14 zam: 19.099,14 TL

• %14 zam: 19.244,32 TL

17.000 TL maaş →

• %12,28 zam: 19.087,60 TL

• %13,14 zam: 19.233,80 TL

• %14 zam: 19.380,00 TL

18.000 TL maaş →

• %12,28 zam: 20.210,40 TL

• %13,14 zam: 20.365,20 TL

• %14 zam: 20.520,00 TL

19.000 TL maaş →

• %12,28 zam: 21.333,20 TL

• %13,14 zam: 21.496,60 TL

• %14 zam: 21.660,00 TL

20.000 TL maaş →

• %12,28 zam: 22.456,00 TL

• %13,14 zam: 22.628,00 TL

• %14 zam: 22.800,00 TL

21.000 TL maaş →

• %12,28 zam: 23.578,80 TL

• %13,14 zam: 23.759,40 TL

• %14 zam: 23.940,00 TL

22.000 TL maaş →

• %12,28 zam: 24.701,60 TL

• %13,14 zam: 24.890,80 TL

• %14 zam: 25.080,00 TL

23.000 TL maaş →

• %12,28 zam: 25.824,40 TL

• %13,14 zam: 26.022,20 TL

• %14 zam: 26.220,00 TL

24.000 TL maaş →

• %12,28 zam: 26.947,20 TL

• %13,14 zam: 27.153,60 TL

• %14 zam: 27.360,00 TL

25.000 TL maaş →

• %12,28 zam: 28.070,00 TL

• %13,14 zam: 28.285,00 TL

• %14 zam: 28.500,00 TL

26.000 TL maaş →

• %12,28 zam: 29.192,80 TL

• %13,14 zam: 29.416,40 TL

• %14 zam: 29.640,00 TL

27.000 TL maaş →

• %12,28 zam: 30.315,60 TL

• %13,14 zam: 30.547,80 TL

• %14 zam: 30.780,00 TL

28.000 TL maaş →

• %12,28 zam: 31.438,40 TL

• %13,14 zam: 31.679,20 TL

• %14 zam: 31.920,00 TL

29.000 TL maaş →

• %12,28 zam: 32.561,20 TL

• %13,14 zam: 32.810,60 TL

• %14 zam: 33.060,00 TL

30.000 TL maaş →

• %12,28 zam: 33.684,00 TL

• %13,14 zam: 33.942,00 TL

• %14 zam: 34.200,00 TL







