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16 kamu kurumu memur ve işçi alımı yapacak

16 kamu kurumu memur ve işçi alımı yapacak

10:3821/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Kamu personel alımı iş ilanı
Kamu personel alımı iş ilanı

Kamu kurumlarına atanmak isteyen binlerce kişinin beklediği haber geldi. 16 kamu kurumu KPSS’li ve KPSS’siz çok sayıda personel alımı için ilana çıktı. İşte kamuya personel alımı yapacak kurumlar.

Kamu personel alımı ve kamu kurumlarında memur ile işçi alımı iş ilanları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yeni açıklanan iş ilanlarında, başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu. Memur olmak isteyenler için 16 kamu kurumunun memur ve işçi alımı ilanlarını derledik. İşte 2024 yılı personel alımı güncel ilanlar...

POLİS AKADEMİSİ 12 BİN POLİS ALIMI YAPACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM başvurularıyla 12 bin polis memuru alımı yapılacağını duyurdu. 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları, 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacak.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI İŞÇİ ALIMI YAPACAK

1 elektrikçi, 1 motor imalat bakım ve onarım işçisi, 1 boru tesisatçısı alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 11 - 25 Kasım 2024.

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

8 kaynakçı, 2 metal şekillendirici, 18 NC/CNC tezgah operatörü, 18 vagon mekanikeri, 14 motor tamircisi, 30 lokomotif mekanikeri, 20 vagon mekanikeri ve 10 elektrikçi alınacak. Başvuru tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALACAK

İlgili ön lisans programlarından mezun ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar başvurabilir. Başvuru tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KGM) İŞÇİ ALIMI YAPACAK

28 eski hükümlü ve 8 engelli işçi alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI

1 eski hükümlü işçi alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024.

KIYI EMNİYETİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

3 elektrik zabiti, 26 gemici, 35 yağcı, 1 elektrik teknikeri, 3 veri giriş operatörü, 3 bilgisayar teknikeri, 19 büro personeli, 15 ikinci kaptan, 10 ikinci mühendis, 6 deniz trafik operatörü ve 10 kılavuz kaptanı alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

10 büro personeli, 9 destek personeli, 1 diyetisyen, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 4 proje destek uzmanı, 1 psikolog, 2 tekniker ve 2 teknisyen alınacak. Başvuru tarihleri: 8 - 22 Kasım 2024.

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

TR81 Bölgesi (Bartın, Karabük ve Zonguldak) için 2 uzman alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 11 - 22 Kasım 2024.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR VE 80 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

12 büro personeli, 11 müze görevlisi, 99 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 temizlik görevlisi, 1 elektrik mühendisi, 1 ziraat mühendisi pozisyonunda 80 işçi alımı da yapılacak. Başvuru tarihleri: 14 - 24 Kasım 2024.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 1 kıdemli yazılım mimarı, 1 kıdemli .Net uygulama geliştirme uzmanı, 1 kıdemli uygulama geliştirme uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı, 1 uygulama geliştirme uzmanı, 2 veri tabanı uzmanı, 2 siber güvenlik uzmanı ve 1 network uzmanı alınacak. Başvuru tarihleri: 11 - 24 Kasım 2024.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI (SSB) UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7. derece kadrolara atanmak üzere sözlü sınav ile 65 Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacak. Başvuru tarihleri: 11 - 25 Kasım 2024.

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALACAK

26 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak. Başvuru tarihleri: 15 - 29 Kasım 2024.

ADLİ TIP KURUMU MEMUR ALIMI YAPACAK

1 biyolog, 1 makine mühendisi, 5 hemşire, 1 infaz ve koruma memuru, 5 hizmetli (destek personeli) alınacak. Başvuru tarihleri: 25 Kasım - 1 Aralık 2024.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ZABITA MEMUR ALIMI YAPACAK

40 zabıta memuru alınacak. Başvuru tarihleri: 16 - 19 Aralık 2024.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Sözlü sınav ile 12 Milli Güvenlik Kurulu Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 11 Kasım - 23 Aralık 2024.



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#memur alımı
#işçi alımları

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