Kamu personel alımı ve kamu kurumlarında memur ile işçi alımı iş ilanları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yeni açıklanan iş ilanlarında, başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu. Memur olmak isteyenler için 16 kamu kurumunun memur ve işçi alımı ilanlarını derledik. İşte 2024 yılı personel alımı güncel ilanlar...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM başvurularıyla 12 bin polis memuru alımı yapılacağını duyurdu. 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları, 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacak.
1 elektrikçi, 1 motor imalat bakım ve onarım işçisi, 1 boru tesisatçısı alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 11 - 25 Kasım 2024.
8 kaynakçı, 2 metal şekillendirici, 18 NC/CNC tezgah operatörü, 18 vagon mekanikeri, 14 motor tamircisi, 30 lokomotif mekanikeri, 20 vagon mekanikeri ve 10 elektrikçi alınacak. Başvuru tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024.
İlgili ön lisans programlarından mezun ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar başvurabilir. Başvuru tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024.
28 eski hükümlü ve 8 engelli işçi alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024.
1 eski hükümlü işçi alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024.
3 elektrik zabiti, 26 gemici, 35 yağcı, 1 elektrik teknikeri, 3 veri giriş operatörü, 3 bilgisayar teknikeri, 19 büro personeli, 15 ikinci kaptan, 10 ikinci mühendis, 6 deniz trafik operatörü ve 10 kılavuz kaptanı alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024.
10 büro personeli, 9 destek personeli, 1 diyetisyen, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 4 proje destek uzmanı, 1 psikolog, 2 tekniker ve 2 teknisyen alınacak. Başvuru tarihleri: 8 - 22 Kasım 2024.
TR81 Bölgesi (Bartın, Karabük ve Zonguldak) için 2 uzman alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 11 - 22 Kasım 2024.
12 büro personeli, 11 müze görevlisi, 99 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 temizlik görevlisi, 1 elektrik mühendisi, 1 ziraat mühendisi pozisyonunda 80 işçi alımı da yapılacak. Başvuru tarihleri: 14 - 24 Kasım 2024.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 1 kıdemli yazılım mimarı, 1 kıdemli .Net uygulama geliştirme uzmanı, 1 kıdemli uygulama geliştirme uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı, 1 uygulama geliştirme uzmanı, 2 veri tabanı uzmanı, 2 siber güvenlik uzmanı ve 1 network uzmanı alınacak. Başvuru tarihleri: 11 - 24 Kasım 2024.
Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7. derece kadrolara atanmak üzere sözlü sınav ile 65 Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacak. Başvuru tarihleri: 11 - 25 Kasım 2024.
26 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak. Başvuru tarihleri: 15 - 29 Kasım 2024.
1 biyolog, 1 makine mühendisi, 5 hemşire, 1 infaz ve koruma memuru, 5 hizmetli (destek personeli) alınacak. Başvuru tarihleri: 25 Kasım - 1 Aralık 2024.
40 zabıta memuru alınacak. Başvuru tarihleri: 16 - 19 Aralık 2024.
Sözlü sınav ile 12 Milli Güvenlik Kurulu Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvuru tarihleri: 11 Kasım - 23 Aralık 2024.