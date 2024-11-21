Kamu personel alımı ve kamu kurumlarında memur ile işçi alımı iş ilanları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yeni açıklanan iş ilanlarında, başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu. Memur olmak isteyenler için 16 kamu kurumunun memur ve işçi alımı ilanlarını derledik. İşte 2024 yılı personel alımı güncel ilanlar...