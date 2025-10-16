Meteoroloji son dakika olarak açıkladı: Gitti ama geri dönüyor! Soğuk hava ve yağış...

Sonbahar etkisini göstermeye başladı! Meteoroloji’den gelen son tahminlere göre, sıcaklıklar hızla düşerken sağanak yağışlar ülke genelinde etkili olacak. 16 Ekim’de başlayan yağışların hafta sonuna kadar tüm yurda yayılacağı belirtiliyor. İşte il il 5 günlük hava durumu raporu ve sıcaklık tahminleri…

İLK YAĞIŞLAR VE SONBAHARIN SON SICAKLIKLARI

Haftanın ilk günü, hava Batı ve Güney bölgelerde karışık bir seyir izledi. Kıyı Ege ve Akdeniz'de yer yer sağanak yağışlar etkili olurken, Antalya ve çevresinde 27-28 derece ile sonbaharın son sıcaklıkları yaşandı. İç ve Doğu bölgeler ise 20 derecenin altında serin bir havayla karşılaştı. (Anahtar Kelimeler: Perşembe Hava Durumu, Antalya Sıcaklık)

YAĞIŞLAR BATIDA YOĞUNLAŞIYOR

Cuma günü, yağışlı sistem etkisini özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de artırdı. İstanbul ve çevresi 20-21 derece seviyelerindeyken, İzmir'de 25 derece ölçüldü. Bu bölgelerde yaşayanlar için şemsiyeler bu haftanın en önemli aksesuarı oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 27-28 derece ile sıcak hava hakimiyetini sürdürdü. (Anahtar Kelimeler: Cuma Hava Durumu, İstanbul Yağış)

HAVA ISINIYOR, YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Hafta sonunun ilk gününde, Batı ve Kuzey bölgelerde parçalı bulutlu ve yağışlı hava devam etti. Sıcaklıklar özellikle İç Anadolu ve Doğu'da yükselmeye başladı. Akdeniz kıyılarında sıcaklık 27 derece civarında seyrederken, hava durumu uzmanları Pazar günü başlayacak büyük değişime dikkat çekti.

SOĞUK HAVA DALGASI KAPIDA

Türkiye, 19 Ekim Pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş bekliyor. Kuzeyden gelen soğuk hava kütlesi tüm yurdu etkisi altına alacak.

SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR, YAĞMUR TÜM YURTTA!

Pazar günü hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde adeta çakılıyor. İstanbul'da sıcaklıklar 16-18 derece seviyelerine inerken, kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu'da bile sıcaklıklar 24-27 dereceye düşerken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?