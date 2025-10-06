Meteoroloji'den bu akşam için son dakika uyarısı! Dışarı çıkarken dikkat edin

İstanbul için kuvvetli yağış alarmı verildi. Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan açıklamalara göre, kentte bu akşamdan itibaren sağanak ve gök gürültülü yağmur etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının 6-8 derece birden düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmini raporunu yayımladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren Edirne ve Kırklareli merkez ile batı ilçelerinde yağış beklendiği belirtildi.

Yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel küçük çaplı dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AKOM'DAN UYARI

AKOM da İstanbul için uyarı yayımladı.

Yarın sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının 6-8 derece birden azalağının bildirildiği uyarıda "Beraberinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

20 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklarelİ, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

SARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.