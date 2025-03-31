Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: İstanbul'a sağanak geliyor... İşte hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Hakkâri çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları önem arz ediyor. İstanbul'da ise hava durumu parçalı bulutlu seyredecek. Yarın itibarıyla aralıklı sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz’in büyük bölümü, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış beklenirken, Hakkâri çevrelerinde kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle sel ve su baskını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın; Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (30-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
6 KENTTE SARI KODLU ALARM
Meteoroloji bugün için Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak için sarı kodlu uyarıda bulundu.
İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul dahil yurdun büyük bölümünde yarından itibaren aralıklı olarak sağanak yağış bekleniyor. Beklenen yağışların çarşamba günü kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.