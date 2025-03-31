Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: İstanbul'a sağanak geliyor... İşte hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz’in büyük bölümü, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış beklenirken, Hakkâri çevrelerinde kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle sel ve su baskını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.