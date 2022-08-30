Özgün 30 Ağustos bugün toplu taşıma ücretsiz mi?
ÖZGÜN HABERLER

30 Ağustos bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysıyla resmi tatil. 30 Ağustos nedeniyle İstanbul'da toplu taşımayı kullanacak olanlar bugün otobüs, metro, metrobüs, marmaray, İETT hatlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyorlar. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı’nda otobüs, metrobüs, metro ve vapurlar bedava mı? İşte bugün toplu taşıma kullanacak olanlar için ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Metro, metrobüs, Marmaray, İETT 30 Ağustos bugün ücretsiz i, otobüsler kaça kadar bedava?
Bugun ulaşım ücretsiz mi?

Her yıl resmi tatil olan 30 Ağustos’ta vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki 30 Ağustos’ta bugün ulaşım ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı olacak? İETT sefer saatleri değişti mi? İşte detaylar.

30 Ağustos’ta ulaşım ücretsiz mi olacak?

İETT'den yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, "İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, metro, feniküler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır." ifadeleri yer aldı.

İETT sefer saatleri değişti mi?

30 Ağustos İETT sefer saatleri hakkında yapılan duyuruda ise şu ifadeler kullanıldı; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Metrobüs seferleri hafta içi, otobüs seferleri ise cumartesi sefer planına göre yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri provasının yapılacağı 28 Ağustos’ta ve tören günü olan 30 Ağustos’ta sabah saatinden 14.00’e kadar kapalı kalacak Vatan Caddesi’ne alternatif güzergâh olarak araçlarımız, Turgut Özal Millet Caddesi’nden hizmet verecek.

Zafer Bayramı kapsamında, 30 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak. İBB’nin Yenikapı’da düzenleyeceği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği için de Yenikapı Metro İstasyonu ile etkinlik alanı arasında ring seferler düzenlenecek.

Yenikapı’dan etkinlik alanına saat 18.00, 18.30, 19.00, 19.15, 20.00 ve 20.30’da sefer yapılacak. Etkinlik sonunda ise Yenikapı’ya saat 23.00, 23.15, 23.30, 23.45 ve 00.00’da sefer yapılacak.

Üniversiteli öğrenciler yaptı

Üniversiteli öğrenciler yaptı

12 kişilik ekiple inanılmazı başardılar.
TEKNOFEST Karadeniz başladı

TEKNOFEST Karadeniz başladı

Türkiye'nin beklediği festivalden ilk görüntüler.
Kırmızı bültenle aranıyordu

Kırmızı bültenle aranıyordu

Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlenen bir Türkiye inşasını kimse engelleyemeyecektir.

​ABD'lilerden Türk firmalarına yaptırımı delme teklifi.

Modanın başkentinde<br> erzak kuyruğu

Modanın başkentinde
erzak kuyruğu

​Avrupa'da gıda krizi: Saatlerce süt ve ekmek sırasında beklediler.

Kimse bilmiyordu: Gizli tünelleri görenler şaşkına döndü.

Zafer Bayramı kutlamaları için bazı yollar trafiğe kapatıldı.

​AFAD, Kızılay ve İHH'dan çağrı: İlaç, yiyecek ve çadır gönderin.

“Bürokrasiden bize belge yağıyor” demişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.