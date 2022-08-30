30 Ağustos bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

Her yıl resmi tatil olan 30 Ağustos’ta vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki 30 Ağustos’ta bugün ulaşım ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı olacak? İETT sefer saatleri değişti mi? İşte detaylar.

30 Ağustos’ta ulaşım ücretsiz mi olacak?

İETT'den yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, "İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, metro, feniküler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır." ifadeleri yer aldı.

İETT sefer saatleri değişti mi?

30 Ağustos İETT sefer saatleri hakkında yapılan duyuruda ise şu ifadeler kullanıldı; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Metrobüs seferleri hafta içi, otobüs seferleri ise cumartesi sefer planına göre yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri provasının yapılacağı 28 Ağustos’ta ve tören günü olan 30 Ağustos’ta sabah saatinden 14.00’e kadar kapalı kalacak Vatan Caddesi’ne alternatif güzergâh olarak araçlarımız, Turgut Özal Millet Caddesi’nden hizmet verecek.

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Zafer Bayramı kapsamında, 30 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak. İBB’nin Yenikapı’da düzenleyeceği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği için de Yenikapı Metro İstasyonu ile etkinlik alanı arasında ring seferler düzenlenecek.

Yenikapı’dan etkinlik alanına saat 18.00, 18.30, 19.00, 19.15, 20.00 ve 20.30’da sefer yapılacak. Etkinlik sonunda ise Yenikapı’ya saat 23.00, 23.15, 23.30, 23.45 ve 00.00’da sefer yapılacak.