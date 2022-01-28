Midilli nerede? Midilli adası nereye bağlı? Midilli Adasının tarihi ve haritadaki yeri

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in sevilen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Midilli Adası sıkça yer alıyor. Dizinin seyirci ise Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaşadığı Midilli'nin günümüzde nerede olduğunu araştırıyor. Midilli'nin tarihi ve konumu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Midilli nerede, hangi ülkede? İşte Midilli Adası'nın haritadaki yeri...

MİDİLLİ NEREDE?

Midilli, Ege Denizi'nde yer alan Yunanistan'a bağlı adadır.

Midilli, Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda bulunan, dağlık bir Yunan adasıdır. Yunanistan'ın ana karasından çok Türkiye'nin Ayvalık ile Burhaniye ilçelerine yakın olan ada, Girit ve Eğriboz'dan sonra Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası olarak bilinir. Başkenti Mytilene'dir. Ünlü Yunan şairleri Alcaeus ve Sappho'nun memleketidir. 1467 yılında Barbaros Hayreddin Paşa bu adada doğmuştur.

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MİDİLLİ ADASI TARİHİ

Tarih öncesi dönemden beri önemli olan ve Karadeniz yolu üzerinde bulunan ada halkı erken bir tarihte Trakya ve Troas'ta sömürgeler kurdu ve adalı tacirler Naukratis'e dek gitti. Birkaç rakip site (Antissa, Eresos, Pyrrha, Methymna ve Midilli) arasında paylaşıldı. Midilli, nüfuzunu Methymna dışında öbürlerine kabul ettirdi.

Arkaik dönemde aristokrasinin çeşitli kesimleri arasında şiddetli siyasal çatışmalar meydana geldi. Terpandros, Arion, Alkaios gibi şairlerin ve Theophrastos, Hellanikos gibi filozofların yetiştiği Midilli'de düşün yaşamı canlıydı. Kültür sadece erkeklerin tekelinde değildi (örneğin, rahibe Sappho burada bir genç kızlar okulu kurmuştu). Adanın siyasal tarihi İyonya'nınki ile iç içedir.

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Persler'e boyun eğen Midillililer sonra ayaklandılar ve Delos Konfederasyonu'na katıldılar. MÖ 428'de Midilli, Atina egemenliğine karşı ayaklandı. Adada yaşayan herkesi öldürmeyi tasarlayan Atinalılar, sonra Midilli'ye bir klerukhia göndermekle yetindiler.

Daha sonra İskender İmparatorluğu'nun, Mısır'daki Ptolemaios hanedanının, Roma İmparatorluğu'nun sınırları içinde kalan Midilli, Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi üzerine Bizans'ın payına düştü.

İstanbul'u Latinler'in işgalinden sonra bir süre Venediklilerin elinde kaldı. İmparator Yuannes, adayı 1355'te kız kardeşi ile evlenen Cenevizli I. Francesco Gattilusio'ya verdi. Ada 15. yüzyılın ortalarına kadar Gattilusio ailesi tarafından yönetildi.