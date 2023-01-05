Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık!

Beşiktaş, uzun zamandır Fenerbahçe'de istediği forma şansını yakalayamadan Miha Zajc'ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Siyah beyazlı kulübün de 28 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi.

MİHA ZAJC BEŞİKTAŞ’A MI TRANSFER OLUYOR?

Sloven orta saha Fenerbahçe'den 1.2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme talep ediyor. Bu talepten ötürü, oyuncuya Beşiktaş'la görüşme izni çıktı. Siyah-beyazlı kulübün de 28 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Beşiktaş'ın oyuncuyla anlaşması halinde bu kez Fenerbahçe ile görüşeceği belirtiliyor.

MİHA ZAJC BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Miha Zajc'ın kontratı 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Sloven orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Zajc, 2019 yılında 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'den transfer edilmişti.

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Sarı-lacivertlilerin 2 milyon euroya Miha Zajc'ı bırakmaya hazır olduğu ifade edildi. Kulüpler anlaşırsa Miha Zajc devre arasında Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Aksi takdirde sezon sonu bonservissiz olarak kadroya katılacak. Bu sezon 9 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Miha Zajc, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

MİHA ZAJC BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 9 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Zajc, 1 gol ve 1 asist kaydetti.