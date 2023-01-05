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Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ‘’Takviye ihtiyacımız var’’ sözlerinin ardından yönetim transfer için sıkı çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılar Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan Miha Zajc’ı kadrosuna katmak istiyor. Sloven oyuncu ile yeni sözleşme için anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe’nin ise yıldız futbolcuyu satmaya sıcak baktığı söyleniyor. Peki Miha Zajc Beşiktaş’a mı transfer oluyor? Miha Zajc bonservis bedeli ne kadar? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Miha Zajc Beşiktaş’a mı transfer oluyor?
Miha Zajc

Beşiktaş, uzun zamandır Fenerbahçe'de istediği forma şansını yakalayamadan Miha Zajc'ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Siyah beyazlı kulübün de 28 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi.

MİHA ZAJC BEŞİKTAŞ’A MI TRANSFER OLUYOR?

Sloven orta saha Fenerbahçe'den 1.2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme talep ediyor. Bu talepten ötürü, oyuncuya Beşiktaş'la görüşme izni çıktı. Siyah-beyazlı kulübün de 28 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Beşiktaş'ın oyuncuyla anlaşması halinde bu kez Fenerbahçe ile görüşeceği belirtiliyor.

MİHA ZAJC BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Miha Zajc'ın kontratı 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Sloven orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Zajc, 2019 yılında 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'den transfer edilmişti.

Sarı-lacivertlilerin 2 milyon euroya Miha Zajc'ı bırakmaya hazır olduğu ifade edildi. Kulüpler anlaşırsa Miha Zajc devre arasında Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Aksi takdirde sezon sonu bonservissiz olarak kadroya katılacak. Bu sezon 9 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Miha Zajc, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

MİHA ZAJC BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 9 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Zajc, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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