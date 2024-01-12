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Milli İstihbarat Akademisi güz döneminde ilk öğrencilerini kabul edecek! Başvurular ne zaman başlayacak? Şartlar neler olacak?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Milli İstihbarat Akademisi kurulduğunu duyurdu. Milli İstihbarat Akademisi bu yıl öğrenci alımına başlayacak. Peki, Milli İstihbarat Akademisi 2024 alımı ne zaman? Başvurular ne zaman yapılacak? Milli İstihbarat Akademisi başvuru şartları nedir? İşte detaylı bilgiler...

15:12 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
MİT Akademisi
MİT Akademisi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, MİT'in 97'inci kuruluş yıl dönümünde MİT Akademisi’nin kurulacağını kamuoyuyla paylaştı. MİT akademisi başvuru şartları ile ilgili araştırmalar da bu haberin ardından artışa geçti. İşte, MİT Akademisi başvuru ekranı ve şartları....

Milli İstihbarat Akademisi'ne başvuru tarihi belli oldu mu?

9 Şubat 2023 tarihinde kuruluşu gerçekleşen Milli İstihbarat Akademisi, 6 Ocak 2024 tarihi itibarıyla faaliyetine başladı. Milli İstihbarat Akademisi, 2024 yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacak.

Milli İstihbarat Akademisi'ne kimler başvurabilir?

Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve başvuru koşullarını karşılayan herkes Akademi’deki lisansüstü programlara başvurabilecek.

Akademi, üniversite yapılanması şeklinde faaliyet gösterecek ve dersler, alanlarında uzman akademisyenler tarafından verilecek. Adaylar, Akademi bünyesinde açılacak istihbarat, güvenlik, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri programlara başvuruda bulunabilecek.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

Akademi; eğitim ve araştırma olmak üzere iki temel faaliyet alanına sahip. Eğitim faaliyetleri, enstitüler bünyesindeki programlar vasıtasıyla yürütülecek. Araştırma merkezleri ise bilimsel araştırma, çalıştay, sempozyum ve diğer akademik çalışmaların yürütüldüğü yapılar olacak. Akademi bünyesinde sadece yüksek lisans ve doktora eğitimi verilecek. Enstitüler bünyesindeki programların kendine özgü ders müfredatları bulunurken, öğrenciler istihbarat kuramı ve tarihi, araştırma metodolojileri, istihbarat ve güvenlik çalışmalarında yöntem ve analiz gibi derslerin yanı sıra Batı felsefesi, İslam sanatı, sinema gibi vizyon derslerinden de seçim yapabilecek.

Başvuru takvimi Nisan ayında duyurulacak

Adayların başvuru sürecinde ALES, dil puanı ve lisans derecesinin yanı sıra bir niyet mektubu yazması bekleniyor.

Başvurusu kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü bilimsel sınavlara girecek. Eleştirel ve analitik düşünce yapısına sahip, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, çevresine duyarlı ve gerçek dünya meselelerine çözüm önerileri üzerinde düşünenler aranan adaylar arasında.

Başvuru takvimi ve süreci nisan ayı içerisinde Akademi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Akademi’de yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, diğer üniversitelerde olduğu gibi akademik tez çalışmalarını tamamlayarak mezun olmaya hak kazanacak. Mezun öğrenciler özel sektör, akademi ya da devlet kurumlarında çalışabilecek.


İşte 10 soruda Milli İstihbarat Akademisi: Faaliyet alanları neler? Kimler nasıl başvurabilir? Başvurular ne zaman başlayacak?
İşte 10 soruda Milli İstihbarat Akademisi: Faaliyet alanları neler? Kimler nasıl başvurabilir? Başvurular ne zaman başlayacak?

Millî İstihbarat Akademisi, 2024 yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul etme sürecine girmeye hazırlanıyor. Akademi, bu programlar için başvuruları alacak ve üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan herkesin başvurusunu değerlendirecek. Akademi'nin öne çıkan özelliği, üniversite yapısında faaliyet göstererek, öğrencilere istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında uzman akademisyenler eşliğinde dersler sunacak. Bu sayede öğrenciler, kapsamlı bir eğitim alarak bu alanlarda bilgi ve beceri kazanma fırsatı bulacak. Akademide eğitim almak isteyen adaylar, belirlenen şartları karşıladıkları takdirde başvurularını gerçekleştirebilecek. Mezuniyet sonrası ise Akademi, öğrencilere çeşitli olanaklar sunarak, ulusal ve uluslararası alanda kariyer yapma imkânı sağlayacak. Milli İstihbarat Akademisi hakkında merak edilen bu konuları 10 maddede özetledik...


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