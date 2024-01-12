Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, MİT'in 97'inci kuruluş yıl dönümünde MİT Akademisi’nin kurulacağını kamuoyuyla paylaştı. MİT akademisi başvuru şartları ile ilgili araştırmalar da bu haberin ardından artışa geçti. İşte, MİT Akademisi başvuru ekranı ve şartları....

Milli İstihbarat Akademisi'ne başvuru tarihi belli oldu mu?

9 Şubat 2023 tarihinde kuruluşu gerçekleşen Milli İstihbarat Akademisi, 6 Ocak 2024 tarihi itibarıyla faaliyetine başladı. Milli İstihbarat Akademisi, 2024 yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacak.

Milli İstihbarat Akademisi'ne kimler başvurabilir?

Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve başvuru koşullarını karşılayan herkes Akademi’deki lisansüstü programlara başvurabilecek.

Akademi, üniversite yapılanması şeklinde faaliyet gösterecek ve dersler, alanlarında uzman akademisyenler tarafından verilecek. Adaylar, Akademi bünyesinde açılacak istihbarat, güvenlik, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri programlara başvuruda bulunabilecek.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

Akademi; eğitim ve araştırma olmak üzere iki temel faaliyet alanına sahip. Eğitim faaliyetleri, enstitüler bünyesindeki programlar vasıtasıyla yürütülecek. Araştırma merkezleri ise bilimsel araştırma, çalıştay, sempozyum ve diğer akademik çalışmaların yürütüldüğü yapılar olacak. Akademi bünyesinde sadece yüksek lisans ve doktora eğitimi verilecek. Enstitüler bünyesindeki programların kendine özgü ders müfredatları bulunurken, öğrenciler istihbarat kuramı ve tarihi, araştırma metodolojileri, istihbarat ve güvenlik çalışmalarında yöntem ve analiz gibi derslerin yanı sıra Batı felsefesi, İslam sanatı, sinema gibi vizyon derslerinden de seçim yapabilecek.

Başvuru takvimi Nisan ayında duyurulacak

Adayların başvuru sürecinde ALES, dil puanı ve lisans derecesinin yanı sıra bir niyet mektubu yazması bekleniyor.

Başvurusu kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü bilimsel sınavlara girecek. Eleştirel ve analitik düşünce yapısına sahip, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, çevresine duyarlı ve gerçek dünya meselelerine çözüm önerileri üzerinde düşünenler aranan adaylar arasında.

Başvuru takvimi ve süreci nisan ayı içerisinde Akademi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Akademi’de yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, diğer üniversitelerde olduğu gibi akademik tez çalışmalarını tamamlayarak mezun olmaya hak kazanacak. Mezun öğrenciler özel sektör, akademi ya da devlet kurumlarında çalışabilecek.







