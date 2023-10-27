Milwaukee Bucks 118-117 Philadelphia 76ers maç özeti
NBA'de Milwaukee Bucks, evinde Philadelphia 76ers’i 118-117 mağlup ederek sezonun ilk maçını kazandı. Milwaukee’de 39 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle karşılaşmanın en skorer ismi olan Damian Lillard, takımını galibiyete taşıdı. Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers maç özeti haberimizde.
MİLWAUKEE BUCKS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇ ÖZETİ
DAMİAN LİLLARD’IN 39 SAYISI MİLWAUKEE YE GALİBİYETE TAŞIDI
Gecenin diğer mücadelesinde Doğu Konferansı ekiplerinden Milwaukee Bucks, evinde Philadelphia 76ers’i 118-117 mağlup ederek sezonun ilk maçını kazandı.
Milwaukee’de 39 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle karşılaşmanın en skorer ismi olan Damian Lillard, takımını galibiyete taşıdı.