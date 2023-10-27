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Lillard 39 sayı attı, Milwaukee Bucks evinde Philadelphia 76ers’i 118-117 mağlup etti | ÖZET

NBA, Doğu Konferansı ekiplerinden Milwaukee Bucks, evinde Philadelphia 76ers’i 118-117 mağlup ederek sezonun ilk maçını kazandı. Milwaukee’de 39 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle karşılaşmanın en skorer ismi olan Damian Lillard, takımını galibiyete taşıdı. Ev sahibinde Giannis Antetokounmpo 23 sayı, 13 asistle double-double yaparken, Brook Lopez 13, Bobby Portis de 10 sayıyla katkı verdi. Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:05 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Milwaukee Bucks 118-117 Philadelphia 76ers maç özeti

Milwaukee Bucks 118-117 Philadelphia 76ers maç özeti

NBA'de Milwaukee Bucks, evinde Philadelphia 76ers’i 118-117 mağlup ederek sezonun ilk maçını kazandı. Milwaukee’de 39 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle karşılaşmanın en skorer ismi olan Damian Lillard, takımını galibiyete taşıdı. Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers maç özeti haberimizde.

MİLWAUKEE BUCKS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇ ÖZETİ

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers maç özetini izlemek için

DAMİAN LİLLARD’IN 39 SAYISI MİLWAUKEE YE GALİBİYETE TAŞIDI

Gecenin diğer mücadelesinde Doğu Konferansı ekiplerinden Milwaukee Bucks, evinde Philadelphia 76ers’i 118-117 mağlup ederek sezonun ilk maçını kazandı.

Milwaukee’de 39 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle karşılaşmanın en skorer ismi olan Damian Lillard, takımını galibiyete taşıdı.



#Milwaukee Bucks
#Philadelphia 76ers
#NBA
12 saat önce
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