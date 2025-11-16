Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Milyoner'de 500 bin TL'lik soru 16 Kasım: Hangisi Takotsubo kardiyomiyopatisi'nin halk arasında bilinen adıdır?

Milyoner'de 500 bin TL'lik soru 16 Kasım: Hangisi Takotsubo kardiyomiyopatisi'nin halk arasında bilinen adıdır?

22:4216/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milyoner
Milyoner

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasının bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde 500 bin TL değerindeki soru açıldı. Hangisi Takotsubo kardiyomiyopatisi'nin halk arasında bilinen adıdır?

Soru: Hangisi Takotsubo kardiyomiyopatisi'nin halk arasında bilinen adıdır?

Doğru cevap: D: Kırık Kalp Sendromu

A: Japon Kalbi Sendromu

B: Kedi Kalbi Sendromu

C: Taş Kalp Sendromu

D: Kırık Kalp Sendromu


Takotsubo kardiyomiyopatisi (Kırık kalp sendromu) nedir?

İlk kez 1990 yılında Japonya'da tanımlanan takotsubo kardiyomiyopatisi , kalbin ana pompalama odası olan sol ventrikülün zayıflamasıdır. Bu durum genellikle ani bir hastalık, sevilen birinin kaybı, ciddi bir kaza veya deprem gibi doğal bir afet gibi ciddi duygusal veya fiziksel stresin bir sonucudur. Bu nedenle bu duruma stres kaynaklı kardiyomiyopati veya kırık kalp sendromu da denir.

#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner sorusu
#Takotsubo kardiyomiyopatisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde kritik karşılaşma