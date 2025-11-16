Milyoner'de 500 bin TL'lik soru 16 Kasım: Hangisi Takotsubo kardiyomiyopatisi'nin halk arasında bilinen adıdır?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasının bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde 500 bin TL değerindeki soru açıldı. Hangisi Takotsubo kardiyomiyopatisi'nin halk arasında bilinen adıdır?
Soru: Hangisi Takotsubo kardiyomiyopatisi'nin halk arasında bilinen adıdır?
Doğru cevap: D: Kırık Kalp Sendromu
A: Japon Kalbi Sendromu
B: Kedi Kalbi Sendromu
C: Taş Kalp Sendromu
D: Kırık Kalp Sendromu
Takotsubo kardiyomiyopatisi (Kırık kalp sendromu) nedir?
İlk kez 1990 yılında Japonya'da tanımlanan takotsubo kardiyomiyopatisi , kalbin ana pompalama odası olan sol ventrikülün zayıflamasıdır. Bu durum genellikle ani bir hastalık, sevilen birinin kaybı, ciddi bir kaza veya deprem gibi doğal bir afet gibi ciddi duygusal veya fiziksel stresin bir sonucudur. Bu nedenle bu duruma stres kaynaklı kardiyomiyopati veya kırık kalp sendromu da denir.