MKE Ankaragücü - Galatasaray Maç Kadrosu
Spor Toto Süper Lig 36. haftada heyecan dorukta. Ligde şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Galatasaray bugün MKE Ankaragücü deplasmanında olacak. Maç kadrosu, muhtemel 11’leri ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
MKE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MKE ANKARAGÜCÜ
32 Gökhan Akkan
16 Andrej Djokanovic
17 Stelios Kitsiou
18 Nihad Mujakic
24 Kevin Malcuit
37 Arda Kızıldağ
5 Matej Hanousek
48 Taylan Antalyalı
21 Giorgi Beridze
22 Ali Sowe
70 Felicio Mendes Joao Milson
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
5 Lucas Torreira
26 Milot Rashica
27 Sergio Oliveira
7 Kerem Aktürkoğlu
10 Dries Mertens
88 Kazımcan Karataş
99 Mauro Icardi
TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan (2M) ve son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Ankaragücü, bu rekabet tarihinde ilk kez rakibini evinde üst üste üç kez yenmek istiyor.
İlk yarıda oynanan maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı duble yaptığı son iki Süper Lig sezonunu da şampiyon tamamladı (2018/19 & 2011/12).
Tolunay Kafkas göreve geldikten sonra İstanbul takımlarını konuk ettiği iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Ankaragücü (1G 1B), bu sezon daha önceki beş iç saha karşılaşmasına da Ömer Erdoğan yönetiminde çıkmış ve puan alamamıştı (5M).
Süper Lig'de oynadığı son üç maçı gol yemeden kazanan Galatasaray, bu şekilde daha uzun bir seriyi en son Hamza Hamzaoğlu yönetiminde şampiyon tamamladığı 2014/15 sezonunda yakaladı (Nisan-Mayıs 2015 arasında 6G).
Süper Lig tarihinde salı günü oynadığı maçlar berabere bitmeden en fazla karşılaşmaya çıkan iki takım Galatasaray (8G 2M) ve Ankaragücü
GALATASARAY'A ANKARA'DA ŞAMPİYON GİBİ KARŞILAMA
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında yarın akşam MKE Ankaragücü’ne konuk olacak Galatasaray Futbol takımı kafilesi Ankara’ya ulaştı. Sarı-kırmızılıları Esenboğa Havalimanı’na akın eden yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı.
Spor Toto Süper Lig’de lider Galatasaray Futbol A Takımı ve teknik heyeti, gerçekleştirdiği özel bir uçuşla yarın akşam karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı için İstanbul’dan Ankara’ya hareket etti. Esenboğa Havalimanı’nı sarı kırmızıya boyayan çok sayıda Galatasaray taraftarı, futbolculara ve teknik ekibe sevgi gösterisinde bulundu. Pankartlarla ve tezahüratla karşıladıkları futbolcuları takım otobüsüne uğurlayan sarı kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşalelerle uzun bir süre otobüsü takip etti.
Kent merkezine geçen Galatasaray kafilesi ise kamp yapacağı otele yerleşti. Ankaragücü ile yarın saat 20:00’de Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak Aslan’ın kamp kadrosu ise şöyle:
Galatasaray yarın ki müsabakadan galip gelmesi halinde ise ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Sarı-kırmızılılar yenilmesi ya da berabere kalması halinde ise Fenerbahçe - Antalyaspor maçının sonucunu bekleyecek. Ligde 74 puanlı en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray, ligde bu sezon çıktığı 33 müsabakada 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 79 puan elde etti. Rakip filelere 73 gol yollayan Okan Buruk’un öğrencileri kalesinde 26 gole engel olamadı.
MKE Ankaragücü - Galatasaray maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Volkan Ahmet Narinç üstlenecek.