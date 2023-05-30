Spor Toto Süper Lig 36. haftada heyecan dorukta. Ligde şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Galatasaray bugün MKE Ankaragücü deplasmanında olacak. Maç kadrosu, muhtemel 11’leri ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MKE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MKE ANKARAGÜCÜ

32 Gökhan Akkan

16 Andrej Djokanovic

17 Stelios Kitsiou

18 Nihad Mujakic

24 Kevin Malcuit

37 Arda Kızıldağ

5 Matej Hanousek

48 Taylan Antalyalı

21 Giorgi Beridze

22 Ali Sowe

70 Felicio Mendes Joao Milson

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

5 Lucas Torreira

26 Milot Rashica

27 Sergio Oliveira

7 Kerem Aktürkoğlu

10 Dries Mertens

88 Kazımcan Karataş

99 Mauro Icardi

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan (2M) ve son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Ankaragücü, bu rekabet tarihinde ilk kez rakibini evinde üst üste üç kez yenmek istiyor.

İlk yarıda oynanan maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı duble yaptığı son iki Süper Lig sezonunu da şampiyon tamamladı (2018/19 & 2011/12).





Tolunay Kafkas göreve geldikten sonra İstanbul takımlarını konuk ettiği iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Ankaragücü (1G 1B), bu sezon daha önceki beş iç saha karşılaşmasına da Ömer Erdoğan yönetiminde çıkmış ve puan alamamıştı (5M).





Süper Lig'de oynadığı son üç maçı gol yemeden kazanan Galatasaray, bu şekilde daha uzun bir seriyi en son Hamza Hamzaoğlu yönetiminde şampiyon tamamladığı 2014/15 sezonunda yakaladı (Nisan-Mayıs 2015 arasında 6G).





Süper Lig tarihinde salı günü oynadığı maçlar berabere bitmeden en fazla karşılaşmaya çıkan iki takım Galatasaray (8G 2M) ve Ankaragücü

GALATASARAY'A ANKARA'DA ŞAMPİYON GİBİ KARŞILAMA

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında yarın akşam MKE Ankaragücü’ne konuk olacak Galatasaray Futbol takımı kafilesi Ankara’ya ulaştı. Sarı-kırmızılıları Esenboğa Havalimanı’na akın eden yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı.

Spor Toto Süper Lig’de lider Galatasaray Futbol A Takımı ve teknik heyeti, gerçekleştirdiği özel bir uçuşla yarın akşam karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı için İstanbul’dan Ankara’ya hareket etti. Esenboğa Havalimanı’nı sarı kırmızıya boyayan çok sayıda Galatasaray taraftarı, futbolculara ve teknik ekibe sevgi gösterisinde bulundu. Pankartlarla ve tezahüratla karşıladıkları futbolcuları takım otobüsüne uğurlayan sarı kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşalelerle uzun bir süre otobüsü takip etti.

Kent merkezine geçen Galatasaray kafilesi ise kamp yapacağı otele yerleşti. Ankaragücü ile yarın saat 20:00’de Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak Aslan’ın kamp kadrosu ise şöyle:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi.





Galatasaray yarın ki müsabakadan galip gelmesi halinde ise ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Sarı-kırmızılılar yenilmesi ya da berabere kalması halinde ise Fenerbahçe - Antalyaspor maçının sonucunu bekleyecek. Ligde 74 puanlı en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray, ligde bu sezon çıktığı 33 müsabakada 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 79 puan elde etti. Rakip filelere 73 gol yollayan Okan Buruk’un öğrencileri kalesinde 26 gole engel olamadı.

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Volkan Ahmet Narinç üstlenecek.











