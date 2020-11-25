Mochi göğüs pompası!

Pompalama işlemini pratik şekilde gerçekleştirecek, meme ucu hassasiyetine karşı özel vakum kanalları geliştirilmiştir. Göğüsü kavrayan ve meme ucunu tam olarak ortalayan bu pompanın, sütün sızıntı yapmadan şişeye dolmasını sağlaması beklenir.

Kolay Kullanım Göğüs Pompası

Meme ucuna ortalanarak, kolay bir şekilde sütün aktarılmasında yardımcı olması beklenir. Eller serbest rahatlığıyla, sadece bir el hareketi ile bütün işlemin tamamlanması beklenir. Rahat kullanımı ve pratikliği ile tercih sebebidir. Mochi süt pompası, annenin hassasiyetine uygun şekilde tasarlanarak, meme ucunun zarar görmeden sütü çekmesinde etkili olacaktır.

Profesyonel bir kullanım sunarak hızlı pompalama işlemini gövde kısmındaki yumuşak vakum kanallarından alarak, sütün hazneye aktarılmasını hedefler. Kullanımını sadece sıkma hareketiyle sağlar, farklı bir kit ya da aparat olmadan tek parça şeklinde gerçekleşmesine imkan verir. Göğüsteki sütün tamamen boşaltılmasını sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Steril Kullanım, Sağlıklı Performans

Sağlıklı performans için özel vakum kanallarına sahip tasarım, özellikle içinde PVC ve BPA ya da Fitalat içermemektedir. Dünya üzerinde bulunan birçok sağlık kuruluşundan onay alarak, FDA, SGS belgelerine de sahip olarak, hem annenin hem de bebeğin sağlığını öncelikleri arasında tutmuştur. Cilt hassasiyeti, gıda temasındaki performansıyla anne sütünün saklanma koşullarına özel performans sağlaması da öncellikler arasında tutulmuştur.

Şık ve modern tasarımıyla görevini yerine getirecek Mochigöğüs pompası aynı zamanda ergonomik taşınma için de dizayn edilmiştir. Küçük tasarımıyla çantanızda ve bebek arabanızda taşıyabilir, anne sütünün steril bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayacak özel tasarımın bütün imkanlarından yararlanabilirsiniz.

Mochi Göğüs Pompasında Kolay Kullanım!

Kolay kullanım için özel tasarım vakum kanalları ile birlikte, sessiz pompalama prensibine de yer verilmiştir. Sütün çıkış alanından hazneye aktarım esnasında pompa sesinin duyulmaması için özel özel vakum kanalları geliştirilmiştir. Meme ucu hassasiyetine karşı sıkma ve baskılama yapmadan sütün sağılmasını hedeflemektedir. Areolayı kavrayan pompa başlığı, sütün sızmaması için ideal tasarımdadır.

Mochi göğüs pompasının ergonomik, pratik ve steril kulanım sunarak, annelerin gönül rahatlığıyla bebeklerinin sağlıklı gelişimine katkı sağlamasında etkili olması beklenir. Süt sağma işlemi için özel üretilmiştir ve kolay bir kullanım sunması beklenir.

MOCHi Annelere Özel Tasarım!

Annelere özel tasarımıyla Mochi göğüs pompası, şık tasarımının yanı sıra kolay kullanım imkanı sunmaktadır. Sessiz, sızdırmaz ve yüksek performanslı pompalama işlemiyle sağım hedeflenir. Kullanım sırasında bebeklerin ürkmemesini aynı zamanda içindeki sütün steril bir şekilde muhafaza edilmesini sağlaması beklenir. Ergonomik bir kullanım sağlar.

Detaylı bilgi için : https://mochibabies.com.tr/

