MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuç günü duyuruldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) eğitim almak isteyen binlerce aday, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç tarihine kilitlendi. Geçtiğimiz yıl tercih sonuçları 11 Haziran’da açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir tarih bekleniyor. Öğrenciler, sonuçlara PERTEM sistemi üzerinden erişebilecek. 2025 MSÜ tercih sonuçları için resmi açıklama geldi mi?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak, geçmiş yılların takvimleri ve mevcut kaynaklar, sonuçların yakın bir tarihte ilan edilebileceğine işaret ediyor.