MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuç günü duyuruldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecinin sona ermesinin ardından sonuçlara odaklandı. Geçtiğimiz yıllarda Haziran ayı başlarında duyurulan yerleştirme sonuçları bu yıl da benzer bir takvimle merak ediliyor. Tercih sonuçları PERTEM ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler neler?
Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) eğitim almak isteyen binlerce aday, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç tarihine kilitlendi. Geçtiğimiz yıl tercih sonuçları 11 Haziran’da açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir tarih bekleniyor. Öğrenciler, sonuçlara PERTEM sistemi üzerinden erişebilecek. 2025 MSÜ tercih sonuçları için resmi açıklama geldi mi?
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak, geçmiş yılların takvimleri ve mevcut kaynaklar, sonuçların yakın bir tarihte ilan edilebileceğine işaret ediyor.
Geçtiğimiz yıl 2024 MSÜ tercih sonuçları, tercihler 3 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar 11 Haziran'da erişime açılmıştı. Bu doğrultuda, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecekler.