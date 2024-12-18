2025-MSÜ için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girmek isteyenlerin yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2025 MSÜ ne zaman yapılacak?

2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu. Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvuru işlemini kolaylıkla tamamlamak için şu adımları izleyebilirsiniz: ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresine giderek T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Başvuru ekranında yer alan bilgileri dikkatlice doldurun ve kontrol edin. ÖSYM’nin belirlediği banka veya ödeme kanallarından başvuru ücretini ödeyin. onayladıktan sonra işlem tamamlanacaktır. Onaylanmayan başvurular geçerli sayılmayacak.

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK.

2025 MSÜ sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

TERCİHLERDE KULLANILACAK PUAN TÜRLERİ

KHO 2024-MSÜ Sayısal Puanı

2024-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2024- MSÜ Sözel Puanı

DHO 2024-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2024-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2024-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2024-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2024-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2024-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ TABAN PUANLARI

2023 MSÜ HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495

KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076

2023 MSÜ HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408

ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Genel Puan Türü: 132,67153