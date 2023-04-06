Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde yurt genelindeki sınav merkezlerinde uygulandı. Yoğun bir katılımın beklendiği sınav sonrasında, adaylar tarafından MSÜ taban puanları tablosu da merak kazandı Bilindiği gibi, Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacak.