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MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları 2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan 2023 Pazar günü düzenlendi. Sınavın ardından sonuç ve tercihlere odaklanan adayların gündeminde 2023 MSÜ taban puanları var. Peki, MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanı belli oldu mu? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları (Kadın/Erkek) haberimizde.

09:37 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MSÜ taban puanları

MSÜ taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde yurt genelindeki sınav merkezlerinde uygulandı. Yoğun bir katılımın beklendiği sınav sonrasında, adaylar tarafından MSÜ taban puanları tablosu da merak kazandı Bilindiği gibi, Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacak.

MSÜ KARA, HARP, DENİZ TABAN PUANLARI 2023

2023 MSÜ taban puanları listesi yayınlandığında haberimiz güncellenecektir. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MYO ADAYLARI

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. MSÜ sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belli olmamakla beraber öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.



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1 saat önce
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