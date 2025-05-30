MSÜ SONUÇLARI 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? PERTEM MSÜ sonuç sorgulama

Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) eğitim hayali kuran binlerce aday, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2025 yılı için tercihler 21 Nisan'da sona ermişti. Gözler şimdi Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi platformu olan Personel Temin Sistemi’nde (PERTEM) açıklanacak sonuçlara çevrilmiş durumda. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih süreci tamamlandı, şimdi sıra sonuçlarda. 21 Nisan’da son bulan başvuruların ardından adaylar, tercih sonuçlarının duyurulacağı tarihi yakından takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın PERTEM sistemi üzerinden ilan edilecek sonuçların ne zaman erişime açılacağı ise büyük merak konusu. MSÜ sonuçları açıklandı mı, PERTEM sorgulama ekranı aktif mi?
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sonuçları henüz açıklanmadı. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyurulmadı.
Geçtiğimiz sene 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından sonuçlar 13 Haziran tarihinde adaylara duyurulmuştu. Bu doğrultuda MSÜ tercih sonuçlarının önümüzdeki günler içerisinde duyurulması bekleniyor.
MSÜ 2025 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
MSÜ 2025 tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.