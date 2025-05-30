MSÜ SONUÇLARI 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? PERTEM MSÜ sonuç sorgulama

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih süreci tamamlandı, şimdi sıra sonuçlarda. 21 Nisan’da son bulan başvuruların ardından adaylar, tercih sonuçlarının duyurulacağı tarihi yakından takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın PERTEM sistemi üzerinden ilan edilecek sonuçların ne zaman erişime açılacağı ise büyük merak konusu. MSÜ sonuçları açıklandı mı, PERTEM sorgulama ekranı aktif mi?