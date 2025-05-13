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MSÜ sonuçları mayıs 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Takvim netleşiyor

MSÜ sonuçları mayıs 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Takvim netleşiyor

22:3113/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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MSÜ tercih sonuçları için takvim netleşiyor
MSÜ tercih sonuçları için takvim netleşiyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 18 Nisan'da tamamlanan 2025 MSÜ tercih işlemlerinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı takvime odaklandı. MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman ve sonuçlar ne zaman açıklanacak sorularını araştıran adaylar için takvim netleşmeye başladı. İşte 2025 MSÜ tercih sonuçları hakkındaki son gelişmeler ve sonuç sorgulama sayfası.

Her sene Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarının ardından adaylar gözünü tercih sonuçlarına çevirdi. MSÜ tercih sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmazken, geçtiğimiz dönemlerdeki sonuç açıklanma takvimlerine göre, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının mayıs ayının ikinci haftası duyurulacağı tahmin ediliyor. İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ve son gelişmeler.


2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da sona erdi. MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.


MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor.


MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.


Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sorgulama ekranı eklenecektir.

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