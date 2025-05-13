MSÜ sonuçları mayıs 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Takvim netleşiyor

Her sene Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarının ardından adaylar gözünü tercih sonuçlarına çevirdi. MSÜ tercih sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmazken, geçtiğimiz dönemlerdeki sonuç açıklanma takvimlerine göre, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının mayıs ayının ikinci haftası duyurulacağı tahmin ediliyor. İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ve son gelişmeler.