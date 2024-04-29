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MSÜ Hava, Kara, Deniz Harp Okulu tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? personeltemin.msb.gov.tr tercih ekranı

MSÜ tercih ekranı 2024 adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçlarının erişime açılmasının ardından tercihler için işlemler yapılmaya başladı. https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulan tercih tarihleri, 3 Nisan - 10 Mayıs 2024 olarak duyuruldu. Peki, MSÜ Hava, Kara, Deniz Harp Okulu tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

08:33 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:16 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
MSÜ tercihleri
MSÜ tercihleri

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 3 Nisan'da başladı. Adaylar tercihlerini 10 Mayıs 2024 tarihine kadar "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden tamamlayacak. Adaylar elde ettikleri puan doğrultusunda tercihlerini şekillendirecek. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih takvimi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, MSÜ terich başvuruları 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 03 Mart 2024 tarihinde icra edilen 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) katılan ve 2024-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir.

MSÜ 2024 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 10 Mayıs'ta sona erecek. Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından da sonuçlar ilan edilecek. MSÜ 2024 tercih sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Aday tercihleri ve sıralama puanları dikkate alınarak yerleştirme işlemleri Millî Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihlerdeyapılacak.

MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.



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