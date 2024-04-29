Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 3 Nisan'da başladı. Adaylar tercihlerini 10 Mayıs 2024 tarihine kadar "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden tamamlayacak. Adaylar elde ettikleri puan doğrultusunda tercihlerini şekillendirecek. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih takvimi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, MSÜ terich başvuruları 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 03 Mart 2024 tarihinde icra edilen 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) katılan ve 2024-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir.

MSÜ 2024 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 10 Mayıs'ta sona erecek. Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından da sonuçlar ilan edilecek. MSÜ 2024 tercih sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Aday tercihleri ve sıralama puanları dikkate alınarak yerleştirme işlemleri Millî Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihlerdeyapılacak.

MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.







