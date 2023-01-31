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MTV ödemesi
Yeni yılda MTV yüzde 122,9 yerine 61,5 oranında artırıldı. Bu artışla birlikte en düşük MTV 219 TL'ye çıkarken ödenecek en yüksek MTV oranı ise 101.153 TL'ye çıktı. Peki 2023 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılır.
Yeni MTV zam oranına göre, 1-3 yaş aralığında motor silindir hacmi 1300’ü aşmayan araçlarda; vergisiz fiyatı 70 bin 600 TL’yi aşmayan araçlar için 2 bin 120 TL, vergisiz fiyatı 70 bin 600 ila 123 bin 700 arasındaki araçlar için 2 bin 330 TL, vergisiz fiyatı 123 bin 700 TL’yi aşan araçlar için 2 bin 545 TL MTV ödenecek. Motor silindir hacmi 1301-1600’e kadar olan araçlarda; vergisiz fiyatı 70 bin 600 TL’yi aşmayan araçlar için 3 bin 694 TL, vergisiz fiyatı 70 bin 600 ila 123 bin 700 arasındaki araçlar için 4 bin 65 TL, vergisiz fiyatı 123 bin 700 TL’yi aşan araçlar için 4 bin 435 TL MTV ödenecek. Aynı yaş aralığında motor silindir hacmi 1601-1800’e kadar olan araçlarda; vergisiz fiyatı 177 bin TL’yi aşmayan araçlar için 7 bin 179 TL, bu tutarı aşan araçlar için ise 7 bin 834 MTV ödenecek.
0-1300 motor
1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı
1301-1600 motor Matrahı 70.600 liraya kadar
1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı
1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı
1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı
1801-2000 cc Matrahı 177 bin lira
1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı
1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı
2001 - 2500 cc Matrahı 221.000 lira
1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı
1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı
2501 - 3000 cc Matrahı 442.300 lira
1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı
1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı
1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı
1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı
4-6 yaş
0-1300 cc
2022 MTV: 916 Lira
2023 MTV: 1479 Lira
1301-1600 cc
2022 MTV: 1715 Lira
2023 MTV: 2769 Lira
4-6 yaş
1601-1800 cc
2022 MTV: 3158 Lira
2023 MTV: 5100 Lira
1801-2000 cc
2022 MTV: 4904 Lira
2023 MTV: 7919 Lira
7-11 yaş
0-1300 cc
2022 MTV: 512 Lira
2023 MTV: 826 Lira
1301-1600 cc
2022 MTV: 995 Lira
2023 MTV: 1606 Lira
7-11 yaş
1601-1800 cc
2022 MTV: 1860 Lira
2023 MTV: 3003 Lira
1801-2000 cc
2022 MTV: 2882 Lira
2023 MTV: 4654 Lira
16 yaş ve yukarısı 0-1300 cc
2022 MTV: 136 Lira
2023 MTV: 219 Lira
1301-1600 cc
2022 MTV: 270 Lira
2023 MTV: 436 Lira
100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL
100-250 cc 4-6 yaş arası - 297 TL
100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL
100-250 cc 12-15 yaş arası - 135 TL
251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL
251-650 cc 4-6 yaş arası - 620 TL
251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL
1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL - 2335 TL'ye çıktı
7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL - 1676 TL'ye çıktı
16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL - 817 TL'ye çıktı
İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.