Millî Eğitim Bakanlığı "Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı" Yarışma Sınavı Duyurusu, Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre, öğretmen ve öğretmen dışı alan olmak üzere sınavla toplam 100 Bakanlık Müfettiş Yardımcısı alınacak.

MEB müfettiş yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman?

MEB müfettiş yardımcılığı sınavı başvuruları 14-25 Ekim 2024 tarihleri arasında öğretmenlik alanından başvuranlar için MEBBİS, öğretmenlik dışı alanlardan başvuranlar için ise T.C Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (Kariyer Kapısı) üzerinden yapılacak.

MEB müfettiş yardımcılığına hangi alandan kaç öğretmen alınacak?

Millî Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcılığına 25 alandan, toplam 50 öğretmen alınacak

Öğretmenlik alanları için yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapan ve yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlar, Bakanlık müfettiş yardımcılığı sınavına başvurabilecek.

Belirtilen 8 yıllık sürenin hesabında resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecek.

Öğretmenlik dışı alanlardan toplam 50 müfettiş yardımcısı alınacak

Öğretmenlik dışı alanlardan alımı yapılacak müfettişler; eğitim ve öğretime dair denetimlerde görev almamakta, Bakanlığa bağlı kurum ve personelin idari işleri, mali hususlar, döner sermaye işletmeleri, yapım-onarım süreçleri, ihale işleri vb. konularda inceleme, soruşturma ve denetim yapmaktadır.

Öğretmen dışı alan için yarışma sınavı, KPSS ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Öğretmenlik dışı alan başvurularında ise en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecek.

35 yaşını doldurmamış olan ve duyuruda ilan edilen KPSS puan türlerinden 75 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre alınacak kadro sayısının iki katı aday arasında bulunmak şartı aranıyor.

MEB müfettiş yardımcılığı sınavı öğretmenlik alanlarından başvuranlar için sınav ne zaman?

23 Kasım 2024 Cumartesi günü, Ankara'da saat 10.00'da tek oturum halinde yapılacak. Sınav 80 sorudan oluşacak.

Yazılı sınav sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi 10 Ocak 2025 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Sözlü sınav Ankara'da 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Sınav sonucu 7 Şubat 2025 tarihinde www.meb.gov.tr ve tkb.meb.gov.tr web adresinden yayımlanacak. Atanmaya hak kazananlar 7 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

MEB müfettiş yardımcılığı sınavı öğretmenlik dışı alanlardan başvuran adaylar sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi 22 Kasım 2024'te ilan edilecek. Sözlü sınavlar 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.



