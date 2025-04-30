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Muğla'da sağanak etkili oluyor: Metrekareye 31,5 kilogram yağış düştü

Muğla'da sağanak etkili oluyor: Metrekareye 31,5 kilogram yağış düştü

19:0530/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
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Muğla'da sağanak etkili oluyor
Muğla'da sağanak etkili oluyor

Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler bazı noktalarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji'den edinilen Muğla hava durumu tahminleri ve kentten son gelişmeler yazımızda. İşte 5 günlük Muğla hava durumu raporu.

Bodrum ilçesindeki derelerin debisi yükseldi, Gümbet Mahallesi'ndeki bazı derelerde taşmalar oldu. Bodrum Belediyesi ekipleri yağış nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde tıkanan mazgallara müdahale etti. Dere yatağında park halindeki bazı araçlar arızalanırken, dereye giden yollar emniyet şeridiyle kapatıldı. Denizin rengi ise yağmur suları nedeniyle kahverengiye döndü. İlçede sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.


Marmaris'te bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu

Marmaris ilçesinde de öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İlçe merkezindeki mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Yağışa hazırlıksız yakalanan turistler ve ilçe yaşayanları yazlık kıyafetlerle yağmur altında yürümek zorunda kaldı. Bazıları da iş yerlerinin saçaklarına sığındı.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü. Uzunyalı ve İçmeler plajlarında denizde kahverengi görünüm oluştu.


Öte yandan meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye bir saat içinde metrekareye 31,5 kilogram yağış düştü.


MUĞLA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Muğla'da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;

Perşembe: 9° Bulutlu

Cuma: 12° Çisenti

Cumartesi: 12° Güneşli

Pazar: 13° Güneşli

Pazartesi: 15° Güneşli

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