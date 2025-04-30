Muğla'da sağanak etkili oluyor: Metrekareye 31,5 kilogram yağış düştü

Bodrum ilçesindeki derelerin debisi yükseldi, Gümbet Mahallesi'ndeki bazı derelerde taşmalar oldu. Bodrum Belediyesi ekipleri yağış nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde tıkanan mazgallara müdahale etti. Dere yatağında park halindeki bazı araçlar arızalanırken, dereye giden yollar emniyet şeridiyle kapatıldı. Denizin rengi ise yağmur suları nedeniyle kahverengiye döndü. İlçede sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.