MultiGift, geleneksel Ramazan kolilerinin yerini almaya hazırlanıyor.

MultiGift ile işverenler operasyonel, lojistik ve vergisel avantaj sağlıyor; çalışanlar ise bakiyelerini gıdadan giyime 20.000’e yakın noktada özgürce harcayabiliyorlar.

Ramazan ayı yaklaşırken şirketlerin çalışanlarına sunduğu Ramazan yardımı hazırlıkları hız kazanmaya başlıyor.

Multinet Up’ın çalışanların ve firmaların ihtiyacına göre özelleştirilebilir kurumsal hediye kartı MultiGift, Ramazan ayında geleneksel olarak çalışanlara verilen koli yardımlarına teknolojik, hijyenik ve pratik bir çözüm alternatifi sunuyor.

MultiGift, şirketlere tek fatura ile operasyonel kolaylık ve %39’a varan vergi tasarrufu sunarken, aynı zamanda firmaların koli temini, erzak tedariği, muhafazası ve dağıtımı gibi zorlu süreçlerini de ortadan kaldırıyor.

MultiGift ile çalışanlara 20.000’e yakın market ve parekende noktasında harcayabilecekleri Ramazan yardım bakiyesi tanımlanabiliyor.

Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, MultiGift’in avantajlarını söyle açıklıyor: “Kurumsal yardım ve özel gün hediyeleri birçok şirket için çalışana verilen değerin güzel bir ifadesi olabiliyor. Özellikle Ramazan ayında yardımlaşma geleneğinin yaşatılması açısından da Ramazan yardım paketleri öne çıkıyor. Fakat bu paketlerin hazırlanması ve lojistik süreçleri önemli bir iş yükü doğuruyor. Ayrıca, salgınla mücadele önlemleri kapsamında gıda ile temasın da en aza indirgenmesi gerekiyor. Bu durum da göz önünde bulundurulduğunda yardım kolilerinin tamamen hijyenik koşullarda hazırlanması ve çalışanların evine ulaştırılması özellikle hassas olunması gereken bir konu. Bu süreç firma yetkililerini daha da zorlayıcı bir operasyon ile karşı karşıya bırakıyor.

Multinet Up olarak 2004’te hayata geçirdiğimiz, Türkiye’nin ilk kurumsal hediye kartı MultiGift, koli hazırlama ve dağıtma süreçlerindeki sorunları ve riskleri tamamen ortadan kaldırıyor. Çalışanlar, bakiyelerini Türkiye’nin 81 ilinde giyimden gıdaya, anne-bebek ürünlerinden ev eşyası, elektroniğe kadar farklı kategoride 20.000’e yakın noktada geçerli MultiGift ağımızda özgürce harcayabiliyor. Kolilerin içeriği her çalışanın ihtiyacını tam olarak karşılayamayabiliyor; fakat her çalışanın kendi ihtiyacına yönelik değerlendirebileceği MultiGift, her yaş ve kültürden çalışana hitap ediyor.

Firma yetkilisi, çalışan sayısı fark etmeksizin tüm çalışanlarının işlemlerini tek kart üzerinden ve tek fatura ile gerçekleştirebiliyor. Tüm bu avantajları dolayısıyla MultiGift firma yetkililerinin çalışan motivasyonu ve teşvik uygulamaları kapsamında yalnızca Ramazan’da değil tüm sene tercih ediliyor. Doğum günü, evlilik, satış motivasyon, yılbaşı hediyelerinde; kıdem ödüllerinde ve sosyal yardım uygulamalarında hem çalışanları mutlu ediyor hem de firma yetkililerine zaman ve iş gücünden tasarruf ettiriyor.”

Multinet Up, Ramazan yardımlarında MultiGift’i tercih eden işverenlere özel bir kampanya hayata geçirdi. Kampanya, market veya perakende paketlerinden yapılan MultiGift alımlarında 10.000 TL’ye kadar hediye bakiye kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye www.multinet.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Multinet Up Hakkında

Multinet Up, geliştirdiği yenilikçi finansal teknoloji ve hizmetler ile kurum ve kuruluşlara, üye iş yerlerine, tedarikçilerine ve tüketicilere "değer katan" çözümler sunan bir ekosistem olarak hizmet veriyor. 2010 yılından beri Fransız Up Group’un bir parçası olan Multinet Up, ekosisteminde 2 milyon kart kullanıcısı, 50 bin üye iş yeri ve 25.000 kurumsal müşteri barındırıyor.