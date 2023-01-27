|
Özgün

Muş Valiliğinden kar uyarısı

Muş’ta yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Muş Valiliği tarafından hava durumu ile ilgili açıklama yayınlandı. Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren tüm ilin kar yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Valilik, görüş mesafesinde azalma, yükseklerde tipi, buzlanma ve don olayı ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Muş 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:47 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Muş 5 günlük hava durumu

Muş 5 günlük hava durumu

Meteorolojinin son hava durumu raporuna göre hafta sonundan itibaren Muş genelinde kar yağışı bekleniyor. Muş hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

VALİLİK YARIN İÇİN UYARILARDA BULUNDU

Valilik tarafından yapılan açıklamada, görüş mesafesinde azalma, yükseklerde tipi, buzlanma ve don olayı ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceği konusunda uyarılar yapılarak, “Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren tüm ilin kar yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. İlimizde beklenen kar yağışlarının yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli, yükseklerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının, pazar günü de il genelinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İlimizde beklenen kar yağışlarının yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yükseklerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (görüş mesafesinde azalma, yükseklerde tipi, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

MUŞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Muş 5 günlük hava durumu için


#Muş Valiliği
#meteoroloji
#kar
#hava durumu
#kış
19 dakika önce
default-profile-img
Muş Valiliğinden kar uyarısı
HaberTürk yazarı Sevilay Yılman Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi: Kazanamaz çünkü beceriksiz lider algısı var
HaberTürk yazarı Sevilay Yılman Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi: Kazanamaz çünkü beceriksiz lider algısı var
Ordu TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
MSB: Kosova'da selden etkilenen 38 aileye kıyafet yardımı yapıldı
Papa'dan Türkiye'ye övgü: Çok iyi işler yaptılar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.