Diğer adıyla 'deniz salyası' bildiğimiz 'müsilaj' nedir?

Deniz yüzeyini kaplayan ve uzun zamandır gündemde konuşulup takip edilen deniz salyası, en az suyun yüzeyi kadar altındaki hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Peki, Uzmanların insan sağlığını doğrudan etkilemeyen ama dolaylı olarak etkilediğini söylediği 'müsilaj' nedir?

MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDİR?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Yapışkan, sümüksü yapıya sahip olan müsilaj deniz sıcaklığının yükselmesi artan bakteriler sonucunda oluşur. Denizlerdeki müsilaj özellikle balıkçıların kabusu olur. Balıkçı ağlarına yapışan müsilaj avlanmayı zorlaştırır. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.

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MÜSİLAJ NEDEN OLUŞUR?

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ve denizlerin durgunlaşması (dalga olmaması) deniz salyasına sebep oluyor. Ayrıca çevre kirliliğinin denizlere yansıması, denizlerdeki kirliliğin ve atıkların çoğalması deniz salyasının oluşmasına neden olan Fitoplanktonların da hızla çoğalmasına neden oluyor. Marmara Denizi'ndeki bu korkutucu görüntünün sebebi olan müsilaj da denizin durgunluğu ve deniz suyu sıcaklığı kadar denizlerin kirliliğinin de payı var. Deniz salyasının temizlenebilmesi için rüzgarın şart olduğu uzmanlar tarafından ilk söylenenler arasında bulunuyor.

MÜSİLAJ NASIL TEMİZLENİR?

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’ni yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getiren deniz salyasına karşı temizlik çalışmaları start aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde temizlik çalışması başlattı.

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Bakan Kurum, 21 başlık halindeki çalışmayı da şu şekilde dile getirdi: "İlk olarak bir koordinasyon kurulu kuracağız. Önümüzdeki hafta tamamlayacağız. İkincisi de 3 ay içinde stratejik planı açıklayacağız. Üçüncü olarak da Marmara Denizi'nin tamamı da koruma altına almış olacağız. Dördüncü olarak 7/24 esasında müsilajın tamamen temizlenmesi için acil bir çalışma başlatacağız. 5'inci olarak arıtma tesislerini de ileri biyolojik arıtma sistemine dönüştüreceğiz. 6'ncı eylemimiz Marmara Denizi'ne deşarj sistemini düzenleyeceğiz. 7'nci eylemimiz de arıtılan suların geri kazanımına yönelik çalışmalar yapacağız. 8'inci eylemimiz ileri arıtma sistemine geçmek için adımlar atacağız. Bu konuda gerekli denetimleri yapacağız. 9'uncu eylemimiz de denizde atık su boşaltan gemilerle ilgili çalışmamız olacak. Şu anda da zaten bu şekilde suları tahliye edemiyorlar. Gemiler boğaz girişinde atık su gemilerine atık suları tahliye edebilecekler. 11'inci eylemimiz tersaneler için olacak. Temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak. Daha çevreci tekniklerin kullanılmasını sağlayacağız. 12'inci eylemimiz 150 olan izleme istasyonlarını 191'e çıkaracağız. Marmara Denizi'nin dijital ikizini de çıkarıp anlık değişimlere müdahale edeceğiz.

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13'üncü eylemimiz kıyıları kapsayacak şekilde bölgesel atık yönetimi ve deniz çöpleri eylem planını uygulamaya koyacağız. "

MÜSİLAJ NERELERDE BULUNUYOR?

İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin derinleri de dahil olmak üzere tüm Marmara, yoğun müsilajın etkisi altında. Müsilaj Gemlik-Mudanya sahillerini boydan boya sarmış. Kurşunlu ve Altıntaş sahillerinde etkisini sürdürüyor.

Bu bölgelerin yanında Marmara’yı kaplayan müsilajın Ege Denizi’ne doğru akmaya başladığı ve Ordu’nun Fatsa sahilinde de ortaya çıktığı görüldü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise şu ifadeleri kullandı; “İklim değişikliği ile bu açık denizlere gidiyor. Marmara kapalı olduğu için bu daha fazla. Karadeniz’de kısmi görülmeler var. Ege’de çok fazla şikayet yok. Marmara havzası içerisinde bu sorun şu an var. Diğer denizlerimizde şu an vatandaşlarımızdan bir şikayet almadık”.

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FOTOĞRAF 7 Müsilaj geçen yıl yoğun görüldüğü Marmara Denizi'ni kaplamıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda deniz yüzeyindeki deniz salyası temizlendi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin son durumu anlattı.<br> \"BİR DAHA MÜSİLAJIN GÖRÜLEBİLECEĞİNİ SÖYLÜYORDUK\"<br>Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, \"Aslında Marmara Denizi'nde müsilaj tamamen bitmemişti. Yok olmuştu evet ama müsilajı oluşturan sebepler hala devam ediyordu. Dipte dalış yapanlar tarafından, hem de rutin takiplerimizde müsilajın suyun altında çok az da olsa mevcut olduğunu biliyorduk. Bir daha görülebileceğini de söylüyorduk. Bu bizim için sürpriz olmadı. Marmara Denizi'nde evet şu an bir müsilaj var. Geçen seneki gibi etkili olmasını beklemiyoruz, istemiyoruz ve umuyoruz olmaz\" dedi. \"MÜSİLAJ 1 YILDA OLMADI GEÇMESİ DE HEMEN OLMAYACAK\"<br>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar çerçevesinde müsilaja yönelik eylem kararı alındığını anlatan Prof. Dr. Okyar, \"Bu eylem planının uygulanması son derece önemli. Bununla ilgili de çalışmalar rutin olarak yapılıyor. Müsilaj 1 yılda olmadı. Uzun bir dönemin sonucunda meydana gelen bir sonuçtu. Müsilajın geçmesi de hemen olmayacak. Zaman zaman müsilajı görebiliriz. Bizim üzerimize düşen görev Marmara Denizi'nin bir daha müsilaj yaşanmaması adına önlemlerimizi almak ve iyileşmesini beklemek. Çünkü şu an Marmara Denizi hasta\" diye konuştu. \"MÜSİLAJ YAVAŞ YAVAŞ AZALARAK BİTECEK\"<br>Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar \"Geçen seneki müsilaj sorunundan ders çıkardığımızı umuyorum. Halk bilinçlendi diye düşünüyorum. 2007-2008 yılında da müsilaj olmuştu ve o zamandan beri zaten bölgesel olarak balıkçılar tarafından bize haber geliyordu. Balıkçılar 'Dipte müsilaj var' diyorlardı. Aslında vardı o hep görünür olmamıştı. Bizim de projelerimiz sürüyor. Sürekli her ay gözlemlerimizi sürdürüyoruz. Biz aldığımız örnekleri analiz etme aşamasındayız ama şunu diyebilirim. Dalarak çalışma yapan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler dahilinde suyun altı, geçen yıla göre çok daha iyi durumda. Geçen yılki gibi büyük kütleleri görmüyoruz. Müsilajı oluşturan türlerin yoğunluğu söz konusu. Son görünen müsilaj küçük bir alanda ortaya çıktı. Müsilaj yavaş yavaş azalarak bitecek\" dedi. \"DENİZDE PİSLİK, MÜSİLAJ YOK\"<br>Balıkçılar ise geçen yılın aksine müsilaj görmedikmerini ifade ettiler. Kartal'da balıkçılık yapan Faik Altınbaş ise, \"Denizde pislik, müsilaj yok. Adaların etrafı Pendik, Tuzla tarafı hep dolaşıyoruz. İnşallah bir daha olmaz. Balıkçılar çok etkilendi. Ağlarımızı atıyorduk, batmıyordu. Kokusu vardı. Bu sene görmedik\" diye konuştu. Bir başka balıkçı Mehmet Erdemir, 45 senedir balıkçılık yaptığını söyleyerek, \"Bu sene yok görmedik\" dedi. Kabus geri geldi: Marmara Denizi'nde şu an bir müsilaj var Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin son durumu değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Marmara Denizi'nde evet şu an bir müsilaj var. Geçen seneki gibi etkili olmasını beklemiyoruz, istemiyoruz ve umuyoruz olmaz" dedi.

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