Mutfak Dekorasyonu Örnekleri

Mutfağınıza farklı ve yeni bir hava katmak için basit ve pratik dekoratif fikirlerle vizyonunuzu artırarak, size ilham verecek mutfak kategorisinden en şık tasarımları sizler için sıraladık.

İtalyan Mutfak Dekoru

İtalyan temalı bir mutfak dekorasyonu hem sade hem de rustik olmalıdır. İtalyan temasında beklenmedik modern unsurların çok rustik bir ruhla iyi bir şekilde birleştiğini fark edebilirsiniz. Bazen mutfağınıza rustik bir İtalyan havası vermek için kırmızı-beyaz kareli bir masa örtüsü yeterlidir. Eski ahşap dolaplar, eşsiz ve pastoral bir iştah duygusuyla size ilham verecek. Bu keyifli ruh, İtalyan kırsalının cazibesini, ilham verici mutfağını hissetmenizi sağlayacak.

Vintage Mutfak Dekoru

Vintage temalı bir mutfak, alanınızı güzel pastel renklerle güzelleştirecektir. Renklere karşı dikkatli olun! İyi karışan ve birlikte iyi hissettiren renkleri seçin. Kabak sarısı, Feng Shui'ye göre sindirime iyi gelen iyi bir seçim olacaktır. Toprak tonu renkler, mutfağınıza hoş bir görüntü katacaktır. Açık toprak renkleri (örneğin; pastel yeşil ve kumlu kahverengi) her zaman birbiriyle entegre ve iyi görünüm sağlarlar. Mozaik duvar resimleri, duvarlarınızı süslemek için çerçevelenebilir ve hem iç hem de dış mekân dekoru için mükemmeldir. Mozaik sanatı, mutfağınıza eşsiz bir görüntü vermek için uygulanabilir.

Fransız Mutfak Dekoru

Fransız görünümlü mutfaklar hem özel hem de zarif olmalı. Fransız mutfak dekorasyonları krem rengi kombinasyonları ile tanınırlar. Güzel bir avize renklendirecek ve Fransız etkisi verecektir. Pastel renklerde mozaik bir backsplash, dolaplarda görünür bir kontrast ve mükemmel bir duruş oluşturacaktır. Taze çiçekler mutfağınızı güzel, neşelendirici hisler ve enerjiyle dolduracak. Aromaların huzur ve rahatlatıcı hislerle duyularınızı sarması için mutfak masanıza veya pencere pervazına meyveli bir kâse, lavanta bir vazo veya canlı bir bitki koyabilirsiniz. Bir duvar saati mutfağınıza daha fazla uyum katacaktır. Mutfak kavanozlarınız ile yaratıcı olun ve her saksıya çiçeğin türünü mutlaka yazın.

Renkli Mutfak Dekoru

Renkli mutfak dekorasyonları, eğlenceli ve çağdaş/klasik ruhları birleştirebilir. Rengarenk mutfak havluları, rengarenk kavanozlar ve mutfak aksesuarları ile misafirlerinizi oldukça şaşırtabileceksiniz. Çini desenleri genellikle parlak renkleri ve modern görünümü ile mutfağın muntazam görünmesi için harika bir yoldur. Parlak sarı, mavi ve kırmızı, özellikle ince mobilyalar süslerken harika bir karışımdır. Kabak sarısı, mutfak için bir feng shui rengidir. Sürekli enerji tükettiğimiz hayatın koşuşturmasında, bir feng shui mutfağı sizi bir şefe dönüştürecek ve pozitif enerjiniz ile yemeklerine ilham verecek! Hepsi ve daha fazlası için https://www.evim.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Modern Mutfak Dekoru

Modern bir mutfak tasarımı teması düşündüğümüzde, hemen aklımıza parlak renklerden kaçınan beyaz veya siyah bir mutfak gelir. Renklerin modern olamayacağını kim söyledi? Bu oldukça yanlış bir kanıdır. Kiraz kırmızısı bir lake, lamine dolaplar ve parlak kobalt mavisi, modern bir tasarıma açılan güzel bir kapıdır. Bu renkleri klasik çağdaş bir dekorla birleştirirken dikkatli olun. Renkler ve desenler, destansı bir stil görünümünü garanti edecek şekilde dekora edilmelidir. Aynı zamanda rengi seçerken dikkatli olun, çünkü onu her sabah kahve içmeden önce göreceksiniz.