Kur’an-ı Kerim okunurken secde ayetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir. Peki namazda tilavet secdesi nasıl yapılır? Namazın dışında ve namazda tilavet secdesi nasıl yapılır?
Tilavet secdesi, Kur'an-ı Kerim'de secde ayetleri olarak bilinen ayetlerin okunması veya işitilmesi durumunda yapılması gereken secdedir. Kur'an-ı Kerim'de toplam 14 secde ayeti bulunmaktadır. Bu ayetlerden biri okunduğunda veya duyulduğunda, Müslümanların Allah’a secde ederek O’na olan bağlılık ve teslimiyetlerini göstermeleri gerekmektedir.
Namazın dışında ve namazda tilavet secdesi nasıl yapılır?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının namazın dışında ve namazda tilavet secdesi nasıl yapılır? sorusuna cevabı şöyle:
Tilavet secdesi, namaz değilse de; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir.
Tilavet secdesi nasıl yapılır?
- Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya ‘Allahu ekber’ diyerek bir kere secdeye gidip üç defa “Sübhane Rabbiye’l-alâ” dedikten sonra yine ‘Allahu ekber’ diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.