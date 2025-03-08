NEVŞEHİR İMSAKİYESİ 2025: Nevşehir'de iftar saat kaçta? 8 Mart Nevşehir sahur ve iftar vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Nevşehir başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1

Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;