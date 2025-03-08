NEVŞEHİR İMSAKİYESİ 2025: Nevşehir'de iftar saat kaçta? 8 Mart Nevşehir sahur ve iftar vakitleri

Ramazan ayının manevi atmosferi Nevşehir’de hissedilmeye başlarken, oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Gün boyunca sabır ve ibadetle geçen oruç, akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarında açılacak. Nevşehir’de ilk sahur ve iftar vakitleri belli olurken, Ramazan boyunca imsakiye saatleri yakından takip edilecek.
Nevşehir’de Ramazan ayının manevi atmosferi yaşanırken, oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine odaklanıyor. Günün ilk ışıklarına kadar süren sahurun ardından, iftar vaktine kadar sabırla bekleyenler için akşam ezanı büyük bir heyecanla karşılanacak. "İftar saat kaçta?" sorusu her gün gündemdeki yerini korurken, 2025 Nevşehir imsakiye bilgileri ile sahur ve iftar vakitleri netleşti.
NEVŞEHİR İMSAKİYE 2025: NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ
Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
Nevşehir İmsak (Sahur) Vakti: 05:45
Nevşehir İftar Vakti: 18:40
Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
Nevşehir İmsak (Sahur) Vakti: 05:44
Nevşehir İftar Vakti: 18:42
Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
Nevşehir İmsak (Sahur) Vakti: 05:43
Nevşehir İftar Vakti: 18:43
Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)
Nevşehir İmsak (Sahur) Vakti: 05:41
Nevşehir İftar Vakti: 18:44
Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)
Nevşehir İmsak (Sahur) Vakti: 05:40
Nevşehir İftar Vakti: 18:45
Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Siirt için ilk teravih vakti 19:56 olarak duyuruldu.
Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;
28 Şubat 2025 Cuma
Yatsı Namazı: 19:56
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından
1 Mart 2025 Cumartesi
Yatsı Namazı: 19:57
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından
2 Mart 2025 Pazar
Yatsı Namazı: 19:58
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından
3 Mart 2025 Pazartesi
Yatsı Namazı: 19:59
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından
4 Mart 2025 Salı
Yatsı Namazı: 20:00
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından
5 Mart 2025 Çarşamba
Yatsı Namazı: 20:01