NBA’de Philadelphia 76ers, bu sezon ikinci maçında ilk galibiyetine, deplasmanda Toronto Raptors'ı 114-107 yenerek ulaştı. Sixers'a galibiyeti getiren oyuncular, 34 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle Joel Embiid, 34 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla Tyrese Maxey, 18 sayı ve 5 ribauntla Kelly Oubre, 15 sayıyla Tobias Harris oldu. Üçüncü maçında ikinci kez kaybeden Raptors'ta Scottie Barnes 24 sayı, 8 ribauntla takımın en skorer ismi oldu. Toronto Raptors - Philadelphia 76ers maç özeti ve NBA’de gecenin tüm sonuçları haberimizde.