New Orleans Pelicans 102-130 Golden State Warriors
NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Golden State Warriors, özellikle ikinci yarıda yaptığı iyi savunmanın yardımıyla konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı farklı yendi. Dördüncü maçında üçüncü kez kazanan Warriors'ta Curry, 42 sayı, 5'er ribaunt ve asistle takımının galibiyetinde başrolü oynadı. New Orleans Pelicans - Golden State Warriors maç özeti haberimizde.
NEW ORLEANS PELİCANS - GOLDEN STATE WARRİORS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 121-133
Washington Wizards-Boston Celtics: 107-126
Indiana Pacers-Chicago Bulls: 105-112
Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 127-113
Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 91-99
Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 124-112
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 122-114
Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 110-125
New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 102-130
Denver Nuggets-Utah Jazz: 110-102
Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 106-103