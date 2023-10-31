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Warriors, Stephen Curry'nin 42 sayısıyla Pelicans’ı 130-102 mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin skorer oyunuyla New Orleans Pelicans'ı 130-102 mağlup etti. Dördüncü maçında üçüncü kez kazanan Warriors'ta Curry, 42 sayı, 5'er ribaunt ve asistle takımının galibiyetinde başrolü oynadı. Bu sezon üçüncü maçında ilk kez kaybeden Pelicans'ta en skorer oyuncular, 19'ar sayı kaydeden CJ McCollum ile Zion Williamson oldu. New Orleans Pelicans - Golden State Warriors maç özetini izlemek ve NBA gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:08 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
New Orleans Pelicans 102-130 Golden State Warriors

New Orleans Pelicans 102-130 Golden State Warriors

NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Golden State Warriors, özellikle ikinci yarıda yaptığı iyi savunmanın yardımıyla konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı farklı yendi. Dördüncü maçında üçüncü kez kazanan Warriors'ta Curry, 42 sayı, 5'er ribaunt ve asistle takımının galibiyetinde başrolü oynadı. New Orleans Pelicans - Golden State Warriors maç özeti haberimizde.

NEW ORLEANS PELİCANS - GOLDEN STATE WARRİORS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 121-133

Washington Wizards-Boston Celtics: 107-126

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 105-112

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 127-113

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 91-99

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 124-112

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 122-114

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 110-125

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 102-130

Denver Nuggets-Utah Jazz: 110-102

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 106-103




#New Orleans Pelicans
#Golden State Warriors
#NBA
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