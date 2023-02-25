İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan bir deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 13.27'deki deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Bor Belediye Başkanı Serkan Boran, CNN TÜRK canlı yayınında, "Çok şükür herhangi bir sıkıntı görünmüyor, köy merkezinde de arkadaşlarımız var. Şu anda arkadaşlar baktılar, orada en yüksek cami minareleri, herhangi olumsuz bir haber gelmedi. 20-25 saniyelik bir depremdi, can kaybı veya mal hasarıyla ilgili bir bilgi gelmedi. Dün akşam da Obruk merkezli küçük bir deprem meydana gelmişti" dedi.