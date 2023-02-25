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Niğde depremi kaç büyüklüğünde?

Niğde'de merkez üssü Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.27'deki deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi. Niğde depreminde herhangi bir hasar var mı? Niğde depremi ne anlama geliyor? İşte Niğde depremi son durum gelişmeleri.

14:02 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Niğde depremi

Niğde depremi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan bir deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 13.27'deki deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Niğde depremi yıkılan bina oldu mu?

Bor Belediye Başkanı Serkan Boran, CNN TÜRK canlı yayınında, "Çok şükür herhangi bir sıkıntı görünmüyor, köy merkezinde de arkadaşlarımız var. Şu anda arkadaşlar baktılar, orada en yüksek cami minareleri, herhangi olumsuz bir haber gelmedi. 20-25 saniyelik bir depremdi, can kaybı veya mal hasarıyla ilgili bir bilgi gelmedi. Dün akşam da Obruk merkezli küçük bir deprem meydana gelmişti" dedi.

Niğde depreminde yıkılan, çöken bina oldu mu?

Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bölge yüksek yıkıcı deprem olabilecek bir fayın ucu. Bu bizi biraz endişelendiriyor." dedi.

  • AFAD Başkanı Yunus Sezer, depreme ilişkin açıklamasında, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.


#niğde
#deprem
#niğde bor deprem
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Niğde depremi kaç büyüklüğünde?
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