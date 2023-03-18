İmsak vakti, 2023 Ramazan ayında sabah ezanı ve sahur saatini takip etmek adına büyük önem taşıyor. Bu sene 23 Mart’tan 21 Nisan’a kadar tutulacak olan Ramazan orucu için 2023 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 Diyarbakır imsak, sabah ezanı ve namaz vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Niğde imsak, sahur ve iftar vakitleri 2023

On bir ayın sultanı Ramazan ayı süresince 2023 Niğde Ramazan imsakiyesi, Niğde sabah ezanı ile Niğde imsak saat kaçta okunacak, Niğde sahur vakti ne zaman bitecek, Niğde sahur saat kaçta gibi sorular yanıt aramaktadı. Niğde Ramazan imsakiyesi ve Niğde iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sahur vakti nedir?

Sahur vakti oruca hazırlık yaptığımız ve niyet ettiğimiz zaman dilimidir. Sabah ezanı okununcaya dek olan sahur kelimesi, sözlükte “sabah olmadan önceki zaman, gecenin son üçte biri” olarak geçer. Fecr vaktinden önce yemek ve su ihtiyacımızı karşılayarak günün orucunu tutmaya hazırlandığımız sahur vakti, her gün birkaç dakika değişiklik göstermektedir.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Oruçlu kimse abdest alırken bilmeyerek boğazına su kaçırsa orucu bozulur mu?

Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir. Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz. Bir sahabiResûlullah'a (s.a.s.); “Ey Allah'ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resulullah (s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) sana Allah yedirip içirdi.”(EbûDâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir. Şâfiî mezhebine göre orucu bozan bir işi; gerek hataen, gerek unutarak yapmakla oruç bozulmaz.



