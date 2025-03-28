Nisan kira artış oranı ne zaman belli olacak? 2025 Nisan kira zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, kira artış oranlarını belirleyen en önemli göstergedir. Nisan ayında yapılacak kira artış oranı, Mart ayı enflasyon rakamlarına dayalı olarak hesaplanacaktır. Ancak, Nisan ayının başında Ramazan Bayramı'nın olması ve kamu için idari tatil ilan edilmesi nedeniyle, açıklama tarihi biraz farklılık gösterebilir.

NİSAN KİRA ARTIŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Nisan Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu da idari tatilde olacağı için enflasyon oranları kamunun işbaşı tarihi olan 7 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

Dolayısı ile Nisan kira artış oranı da bu tarihte Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

GEÇTİĞİMİZ AYIN KİRA ARTIŞ ORANI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.