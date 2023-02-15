UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Milan evinde Tottenham’ı konuk etti. Maç ev sahibi ekip Milan’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 7’de Brahim Diaz’dan geldi. 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Milan, çeyrek final için önemli bir avantaj elde etti. Milan - Tottenham maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.