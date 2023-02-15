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Hull City deplasmanda Norwich City'e 3-1 mağlup oldu

İngiltere Şampiyonluk Ligi 32. haftasında Norwich City evinde Hull City’i konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Golleri dakika 14’ Jacop Greaves, 18’ Kieran Dowell, 58’ Gabriel ve 89’ Joshua Sargent kaydetti. Hull City’de Ozan Tufan dakika 68’de oyuna dahil olurken yenilgiye engel olamadı. Norwich City - Hull City maç özetini izlemek ve İngiltere Şampiyonluk Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:44 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Norwich City 3-1 Hull City

Norwich City 3-1 Hull City

İngiltere Şampiyonluk Ligi 32. haftasında Norwich City ve Hull City karşı karşıya geldi. Maç Norwich City’nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

NORWİCH CİTY - HULL CİTY MAÇ ÖZETİ

Norwich City - Hull City maç özetini izlemek için

İNGİLTERE ŞAMPİYONLUK LİGİ PUAN DURUMU






#Norwich City
#Hull City
#maç özeti
#İngiltere Şampiyonluk Ligi
#Ozan Tufan
2 saat önce
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Hull City deplasmanda Norwich City'e 3-1 mağlup oldu
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