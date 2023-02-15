Hull City deplasmanda Norwich City'e 3-1 mağlup oldu
İngiltere Şampiyonluk Ligi 32. haftasında Norwich City evinde Hull City’i konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Golleri dakika 14’ Jacop Greaves, 18’ Kieran Dowell, 58’ Gabriel ve 89’ Joshua Sargent kaydetti. Hull City’de Ozan Tufan dakika 68’de oyuna dahil olurken yenilgiye engel olamadı. Norwich City - Hull City maç özetini izlemek ve İngiltere Şampiyonluk Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
11:44 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Norwich City 3-1 Hull City
İngiltere Şampiyonluk Ligi 32. haftasında Norwich City ve Hull City karşı karşıya geldi. Maç Norwich City’nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
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