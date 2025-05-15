Nureddin Yıldız kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız, etkinlik öncesi protestolarla karşılandı. Yaşanan bu olayın ardından ilahiyatçı Nurettin Yıldız en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Evlilik, çocuk ve aile eğitimi, İslam ahlakı, teşkilat eğitimi, ümmet bilinci vb. konularda eğitim veren Nurettin Yıldız, Türkiye Alimler Birliği’nin de kurucu üyesidir.

NURETTİN YILDIZ HAYATI VE EĞİTİMİ

1960 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya gelen Nureddin Yıldız, dini eğitimine oldukça erken yaşta başladı. Henüz sekiz yaşındayken hafızlığını tamamlayan Yıldız, bu eğitimi babası Hilmi Yıldız Hocaefendi’den aldı. İmam hatip lisesi eğitimi için İstanbul’a gelen Yıldız, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gördü.

Öğrencilik yıllarında yazı hayatına da adım atan Yıldız, çeşitli gazetelerde haftalık yazılar kaleme aldı, çeviri haberler yayımladı. Lise eğitiminin ardından kısa bir süre Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde eğitim gördü. Ancak ilahiyat eğitimine Mekke’de devam etmek üzere Ümmü’l-Kura Üniversitesi’ne geçti. Burada, İslam hukukunun temel alanlarından biri olan Usulü’l-Fıkıh bölümünden mezun oldu.

Nureddin Yıldız, özellikle fıkıh alanındaki derin bilgisi ve İslamî meselelere yönelik cesur yorumlarıyla tanınmaktadır. Yorumları kimi zaman kamuoyunda tartışma yaratsa da, dinî meselelerde net duruşu ve kendine özgü anlatım tarzı nedeniyle geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.



